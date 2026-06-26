Žádné třídění, praní bez stresu: Zkusili jsme zlepšovák za pár korun z Actionu a nevěřili vlastním očím
26. 6. 2026 – 7:30 | Magazín | BS
Jednou zkusíte a už nebudete prát jinak. Sami jsme nevěřili, ale tahle vychytávka opravdu funguje a sami ji používáme doma.
Kdo někdy nestál před pračkou a nepřemýšlel, jako by se právě snažil rozlousknout tajemství všeho bytí, jako by snad ani nežil. Dá se to světle modré tričko hodit k těm šedivým mikinám? Patří tohle béžové triko do bílého, nebo tmavého prádla? Co ten červený proužek a teplákách, nebude s ním nějaký problém?
Pokud vám neustále sekání podobných Gordických uzlů také leze na nervy, můžete zpozornět: Action totiž prodává vychytávku, která praní obrovským způsobem ulehčí, zbaví vás stresu, nestojí skoro nic a hlavně můžeme svědomitě prohlásit, že doopravdy funguje. Máme ji totiž sami doma.
Ochranné ubrousky proti zabarvení K2r Colour Catcher za 45 korun vypadají docela nenápadně a nebýt obalu, člověk by si je spletl se starými kapesníky. Ale jak přijde na praní, začne magie.
Zmačkaný ubrousek jednoduše hodíte do bubnu pračky ještě předtím, než do něj naskládáte prádlo, přidáte prací prostředek a zapnete běžný program.
Zatímco se buben točí, ubrousek začne plnit svou funkci. Je napuštěný speciálními kationtovými polymery, které ve vodě fungují jako magnet. Přitahují na sebe veškeré uvolněné molekuly barev a špíny dřív, než se stihnou usadit na jiném kousku oblečení.
Když po doprání ubrousek vytáhnete, moc nádherně vypadat nebude: Z původně bílého papírku je nevzhledný, špinavý, fialový či šedý hadr. A tak je to naprosto správně, protože to všechno je barva a nečistota, která by se vám jinak zaprala do oblečení, ale ubrousek ji pochytal.
Největší benefit tohoto pomocníka spočívá v úspoře času a peněz. Už nemusíte čekat dva týdny, než nastřádáte dostatek oblečení na čistě červenou nebo čistě modrou pračku.
Ubrousky vám dodají sebevědomí smíchat různobarevné prádlo (samozřejmě s výjimkou čistě bílého) do jedné plné várky. Pračka tak nejede poloprázdná, vy šetříte vodu i elektřinu a hlavně se zbavíte toho podvědomého stresu, že vytáhnete oblečení zničené zapranou barvou.
Ale stále je samozřejmě potřeba zapojit selský rozum: Ubrousky jsou skvělým pomocníkem, ale zázraky nedokáže nikdo. Pokud tedy hodíte úplně novou, křiklavě rudou ponožku do várky drahých bílých košil, skončíte úplně stejně jako blahé paměti Rachel – s kompletně celou pračkou ve žvýkačkově růžové a žádný lapač barev nepomůže.
Pro každodenní rutinu a mixování běžného barevného prádla je to ale nepostradatelný zlepšovák, který jakmile jednou zkusíte, už na něj prostě nedáte dopustit.