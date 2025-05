Žádné mobily, žádný stres. Offline Club roste – přidáte se?

30. 5. 2025 – 12:09 | Zpravodajství | Alex Vávra

V době, kdy většina lidí nevytáhne paty bez mobilu, přichází Offline Club s jednoduchou myšlenkou: co kdybychom se na chvíli opravdu odpojili? Bez notifikací, bez scrollování, bez stresu – jen přítomný okamžik, skutečný rozhovor a návrat k tomu, co jsme v digitálním světě ztratili.

V době, kdy si většina z nás nedokáže představit den bez telefonu a nekonečného scrollování sociálních sítí, roste na druhé straně světa tichý odpor. A přichází z míst, odkud by to málokdo čekal – od mladých lidí. Právě oni, kdo byli s internetem vychováni, se od něj teď začínají odpojovat. Podle průzkumu Britského normalizačního institutu (BSI) by 46 % teenagerů nejraději sociální sítě úplně vymazalo z historie. A 68 % z nich se přiznalo, že se cítí hůř, když na sociálních sítích tráví příliš mnoho času. Dokonce 47 % mladých ve věku 16–21 let by si přálo vyrůstat ve světě bez internetu. Není divu, že se stále častěji ozývají hlasy, že by se měla omezit doba přístupu na sociální sítě nebo stanovit věkové hranice – například Austrálie už zakázala jejich používání mladším šestnácti let. A školy po celém světě, zejména v Británii, začínají mobilní telefony jednoduše zakazovat.

Offline Club: Instagram hvězda, co chce vypnout internet

Do tohoto trendu přesně zapadá nizozemské hnutí The Offline Club, které vzniklo v Amsterdamu a rychle se rozšířilo do dalších evropských měst – od Berlína po Barcelonu, od Londýna po Lisabon. Paradoxně má tento „protiinternetový“ projekt přes 530 tisíc sledujících na Instagramu. Jejich heslo je jednoduché: „Nahraď čas u obrazovky skutečným časem.“

Hnutí pořádá akce v kavárnách a veřejných prostorech bez mobilních telefonů, kde se místo koukání do displejů hrají deskové hry, povídá, čte nebo prostě jen odpočívá. Klub také organizuje víkendové „digitální detox“ pobyty – bez telefonů, počítačů a internetu. Každý, kdo si v dané zemi může zaregistrovat firmu, si může otevřít vlastní pobočku klubu. Zakladatelé poskytují školení i materiály a podporují vznik komunit napříč kontinenty.

Záchrana duševního zdraví, nebo elitářský únik z reality?

Zní to jako krásný návrat ke klidu a přítomnosti. A bezpochyby má Offline Club silný pozitivní dopad – na duševní zdraví, mezilidské vztahy i schopnost soustředění. Odborníci jako Jonathan Haidt nebo Dr. Phil McGraw dlouhodobě varují před tím, co s psychikou mladých lidí dělá nonstop připojení. Není proto překvapivé, že mladá generace sama začíná přehodnocovat svou digitální realitu. Na druhou stranu se nabízí otázka: není tenhle návrat k „přirozenému životu“ jen výsadou těch, kdo si ho mohou dovolit? Digitální detox v krásné kavárně nebo víkend v přírodě bez wi-fi zní lákavě – ale co lidé, pro které jsou sociální sítě jediným zdrojem kontaktu, podpory nebo obživy? Offline Club je bezesporu sympatickým signálem, že něco v našem vztahu k technologiím nefunguje. Ale možná místo úplného vypnutí internetu bychom měli hledat cestu, jak ho používat vědoměji – a lidsky.