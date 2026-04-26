Začíná chladný týden. Meteorologové určili přesné datum, kdy se zase oteplí
26. 4. 2026 – 9:52 | Magazín | BS
Přes naše území přešla menší studená fronta a v jejích patách ochlazení. Zima by ale neměla trvat dlouho.
Jak avizovaly prakticky všechny meteorologické modely i předpovědní služby, přes naše území pomalu postupuje menší studená fronta a přinesla o něco chladnější teploty.
Jako první ji dnes ráno pocítil sever země: „Teploty se v 5:00 pohybovaly od 11 °C na Moravě do 3 °C ve Šluknovském výběžku. Na Sněžce již za studenou frontou bylo kolem -5 °C,“ uvádí meteorologové na sociální síti.
V průběhu dne se oteplí, ale ne moc: „Dnešní nejvyšší teploty čekáme od 12 do 16 °C, na severu a severovýchodě bude místy 10 až 13 °C. Na horách v 1000 m bude kolem 10 °C, na severu a severovýchodě kolem 6 °C,“ pokračují odborníci s předpovědí.
Chladnější počasí ale nebude trvat nijak moc dlouho: Pohled na týdenní předpověď ČHMÚ odhaluje mírnou, ale setrvalou vzestupnou tendenci teplot. Oteplovat se bude již od čtvrtka, kdy meteorologové čekají denní teploty mezi 11 a 16 °C. Během konce týdne a následujícího víkendu by se mělo oteplit až na 18 až 23 °C.
Podobnou předpověď nabízí i agregát AccuWeather: Jako nejstudenější den týdne očekává středu (14 °C), pak by mělo přijít oteplení.
Noční teploty by měly být nejnižší právě v noci ze středy na čtvrtek. Graf ČHMÚ ukazuje 0 °C, lokálně se pravděpodobně vyskytnou i mrazy.