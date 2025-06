Zachraňovala lišky. Vysloužila si tím online šikanu a smutný konec...

Oznámil to její manžel Ethan, který zároveň vyzval veřejnost k podpoře organizace pokračující v její práci.

Mikayla začala pomáhat zvířatům už jako patnáctiletá, kdy se zapojila do dobrovolnických prací s ostatními zvířaty . V roce 2016 založila Save A Fox Rescue – dnes největší záchranné centrum pro lišky v USA, které se specializovalo na lišky z kožešinových farem i domácích chovů . Pod jejím vedením se organizace stala licencovaným azylem a působila celonárodně.

Jedním z vrcholů její činnosti byl projekt záchrany až 500 lišek z jedné kožešinové farmy. Farmáři jim nabídli klece i zvířata zdarma, aby si zachovali náklady. Mikayla získala veterinární péči a našla domov pro část lišek, ale stovky ostatních zůstaly v péči Rescue, která čelila nedostatku prostoru i zdrojů .

Absolutely devastated by the loss of Save a Fox's Mikayla Raines right now. She was a beautiful soul who dedicated her life to rescuing animals. I'm not sure what drove others to be so cruel to her, but please remember to be kinder to animals AND your fellow humans. pic.twitter.com/rugmGOhzw9