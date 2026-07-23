Záchranářům v Praze spadla z nosítek žena, později zemřela
23. 7. 2026 – 6:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Záchranářům v Praze spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory, žena později zemřela.
Případ prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy na základě vyjádření pražské policie a zdravotnické záchranné služby, která incident také sama prověřuje.
"Tato událost nás nesmírně mrzí, považujeme ji za mimořádně závažnou a jako takovou ji od samotného počátku interně důkladně šetříme a rovněž poskytujeme plnou součinnost Policii ČR," uvedl v dnešním vyjádření mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Karel Kirs.
O incidentu informovalo na konci června vedení záchranné služby v interním dokumentu pro pracovníky služby, které v souvislosti s tím žádalo o zvýšenou pozornost při manipulaci s pacienty. Záchranáři podle Kirse ženu bezprostředně po pádu ošetřili a odvezli do nemocnice. "Během transportu do nemocnice byla pacientka při vědomí," doplnil.
Žena podle serveru spadla z nosítek na obrubník. Kirs zatím nechtěl vzhledem k policejnímu vyšetřování uvést bližší okolnosti pádu. Zdůraznil, že zasahující výjezdová skupina událost neprodleně po jejím vzniku a ošetření pacientky nahlásila a zaznamenala do zdravotnické dokumentace. O události a pacientčině stavu záchranáři také informovali personál nemocnice, kam pacientku vezli.
Policisté incident prověřují a v současnosti nikoho trestně nestíhají. "Nyní jsme ve fázi prověřování a zjišťování, jestli se někdo dopustil trestného činu, nebo ne," řekl Seznam Zprávám mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Kirs doplnil, že věcí se zabývá také interní komise záchranné služby. Záchranáři se rovněž snaží oslovit rodinu zemřelé ženy. Posádka, při jejímž zásahu se incident stal, byla rozdělena. "Její členové jsou do ukončení interního šetření zařazeni do výjezdových skupin, v nichž slouží se zkušenými kolegy - mentory," uvedl mluvčí záchranářů.
"Bezpečnost pacientů je pro nás naprosto zásadní. Dlouhodobě máme nastaveny postupy a kontrolní mechanismy, jejichž cílem je podobným událostem předcházet. V našem provozu jde o zcela mimořádnou situaci. Hluboce jí litujeme a od počátku důsledně šetříme okolnosti jejího vzniku," dodal Kirs.