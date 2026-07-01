Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili šest lidí po zásahu bleskem do stromu
1. 7. 2026 – 6:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili dnes večer na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu.
Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dalších pět nezletilých dopravili záchranáři ve stabilizovaném stavu taktéž do nemocnice. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.
"Muž středního věku byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil na kůži stopy po zásahu. Po vyšetření a zajištění žilního vstupu byl pacient za nepřetržité monitorace vitálních funkcí letecky transportován na oddělení urgentního příjmu českobudějovické nemocnice," uvedla mluvčí.
Muž byl zasažen účinkem blesku, který v bouřce udeřil do nedalekého stromu. Kvůli stejnému důvodu záchranáři ošetřili i pět nezletilých, jejich stav byl lepší. Kafková dodala, že na tábor přivolali krizové interventy.
U případu zasahovali i hasiči, kteří pomáhali s transportem zasažených a poskytovali krizovou intervenci. Uvedli to na síti X.