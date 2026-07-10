Záchrana zničeného dřevěného nábytku? Stojí pár korun a nejspíš už ji máte v lednici
10. 7. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Netřeba lomit rukama, pokud se vám povedlo poničit si pěkný lesklý nábytek a nyní ho hyzdí nevzhledné světlé skvrny. Záchrana je dílem okamžiku.
Určitě to znáte. Stačí chvilka nepozornosti, položíte orosenou sklenici nebo horký hrnek s kávou na nechráněný dřevěný stůl a katastrofa je na světě. Na laku zůstane ošklivý bílý kruh, který nejde ničím umýt. Než ale začnete shánět drahého truhláře nebo brusný papír, podívejte se do lednice.
Pomůže vám obyčejná majonéza.
Bílé skvrny na dřevěném nábytku nevznikají tím, že byste poškodili samotné dřevo. Jde o vlhkost, která se vlivem tepla nebo kondenzace zachytila v horní vrstvě laku či vosku. Podle rad mistrů nábytku Laure Crown je klíčem k odstranění těchto skvrn obyčejný tuk.
A právě proto funguje majonéza. Obsahuje velké množství oleje, který dokáže proniknout do pórů povrchové úpravy a vytlačit z nich zachycenou vlhkost.
Jak na to?
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Naberte lžíci klasické, plnotučné majonézy (light verze nechte na chlebíčky, potřebujete tuk).
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Naneste ji v silnější vrstvě přímo na bílý flek.
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Nechte působit minimálně několik hodin, v ideálním případě přes noc.
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Ráno majonézu setřete papírovou utěrkou a místo přeleštěte čistým hadříkem. Bílý kruh by měl beze stopy zmizet.
Ale pozor, trik má i negativa: Majonéza obsahuje vejce a ocet, takže stůl může po proceduře mírně zapáchat – pomůže rychlé přetření vlhkým hadříkem s trochou mýdla.
Trik navíc funguje pouze na bílé skvrny. Pokud je flek na dřevě tmavý nebo černý, znamená to, že voda už pronikla skrz lak až do samotného dřeva a začala hniloba. V takovém případě už vás bohužel čeká jen kompletní obroušení a nový nátěr.
Češi jsou národem chatařů a chalupářů a starý masivní nábytek po prarodičích má doma kdekdo. Často se bojíme tyto kousky používat, abychom nezničili původní polituru. S majonézovým trikem v rukávu už ale nemusíte panikařit, když vám návštěva na chatě odloží orosený půllitr s pivem rovnou na váš oblíbený dubový stůl.