Záchod budoucnosti? Robotická toaleta sama přijede až k vaší posteli
16. 7. 2026 – 18:27 | Magazín | Alex Vávra
Robotický vysavač už nikoho nepřekvapí. Co ale robotická toaleta, která sama přijede až k posteli, po použití se vyčistí a vrátí se do dokovací stanice? Přesně takové zařízení představila čínská společnost Yueban a jeho cílem není pobavit internet, ale usnadnit život seniorům a lidem s omezenou pohyblivostí.
Ve tři hodiny ráno vás probudí potřeba dojít si na toaletu. Pokud je vám třicet a jste zdraví, během několika vteřin jste zpátky v posteli. Když je vám ale přes osmdesát let, zotavujete se po operaci kyčle nebo se pohybujete jen s chodítkem, může stejná cesta představovat nejnebezpečnější okamžik celého dne. Právě při nočních přesunech do koupelny totiž dochází k velkému množství pádů, které seniorům často navždy změní život.
Právě tento problém se rozhodla vyřešit čínská společnost Yueban. Na první pohled její novinka připomíná něco mezi robotickým vysavačem a futuristickou zdravotní pomůckou. Ve skutečnosti jde o autonomní robotickou toaletu Xiaoban, která dokáže sama přijet až k uživateli, po použití se vrátit do dokovací stanice, vyprázdnit se, vydezinfikovat a připravit na další použití.
Na sociálních sítích se okamžitě objevily stovky vtipů o tom, že jde o ideální zařízení pro hráče, kteří už nikdy nebudou muset vstát od počítače. Jenže skutečný důvod vzniku Xiaobanu je mnohem vážnější.
Robot, který místo vás absolvuje cestu na toaletu
Xiaoban nebyla představena na technologickém veletrhu ani na výstavě spotřební elektroniky. Svou premiéru měla na letošním veletrhu Shanghai International Aged Care, Assistive Devices and Rehabilitation Medical Expo, který je zaměřený na péči o seniory, rehabilitaci a zdravotnické pomůcky. Už samotné místo představení jasně ukazuje, pro koho byla navržena.
Zařízení je určeno lidem s omezenou pohyblivostí, osobám po úrazech nebo operacích a také pacientům, kteří se bez pomoci obtížně dostávají do koupelny.
Funguje přitom překvapivě jednoduše. Uživatel přivolá toaletu hlasovým povelem nebo dálkovým ovladačem. Xiaoban následně pomocí technologie LiDAR, ultrazvukových senzorů a systému AI 3D Obstacle Avoidance zmapuje okolní prostor a sama přijede až k posteli. Přitom se bezpečně vyhýbá nábytku, dveřím i dalším překážkám podobně jako moderní robotické vysavače. Nejde ale jen o mobilní toaletu na kolečkách.
Součástí zařízení je integrovaný bidet s omýváním teplou vodou, sušení teplým vzduchem, uzavřená nádoba na odpad, UV dezinfekce i systém filtrace zápachu. O čistý vzduch v místnosti se starají filtry s aktivním uhlím doplněné speciální pěnovou bariérou, která omezuje šíření nepříjemných pachů během používání.
Po dokončení vše pokračuje zcela automaticky. Robot aktivuje navigační systém, vrátí se do své dokovací stanice napojené na běžnou domácí kanalizaci a obsah nejprve rozmělní pomocí tichého drtiče. Následně jej spláchne do odpadního potrubí, spustí kompletní samočisticí program využívající tlakové vodní trysky a UV světlo a nakonec dobije vlastní baterii.
Výrobce zařízení vybavil také područkami a opěrkou zad pro bezpečnější přesun. U některých uživatelů ale bude i nadále potřeba pomoc druhé osoby při usedání na sedátko.
Nejde o luxusní hračku, ale o alternativu k drahé péči
Krátce po představení Xiaobanu se internetem začala šířit informace, že robotická toaleta stojí v přepočtu kolem 280 tisíc korun. Ve skutečnosti ale oficiální cena činí 28 999 čínských jüanů, což odpovídá přibližně 90 tisícům korun. Ani to není malá částka. Jenže právě zde se ukazuje, že cílová skupina zařízení uvažuje úplně jinak než běžný spotřebitel.
Nepřetržitá domácí péče nebo pobyt v pečovatelském zařízení mohou během několika měsíců stát několikanásobně více. Pokud podobné zařízení pomůže člověku zůstat déle soběstačný nebo sníží množství potřebné asistence, může se investice rychle vrátit. Yueban ostatně ani netvrdí, že chce pečovatele nahradit. Cílem je především zachovat uživatelům důstojnost a zároveň ulevit rodinám i profesionálním pečovatelům.
Samozřejmě nejde o dokonalé řešení. Výrobce zatím nezveřejnil například výdrž baterie, neexistují dlouhodobé nezávislé testy spolehlivosti a instalace dokovací stanice připojené ke kanalizaci bude vyžadovat stavební úpravy. Jako u většiny první generace podobných zařízení proto zůstává řada otázek nezodpovězených.
Přesto je Xiaoban zajímavou ukázkou směru, kterým se mohou domácí asistenční technologie během příštích let vydat. Ve většině vyspělých zemí rychle přibývá seniorů, zatímco lidí ochotných a schopných poskytovat dlouhodobou péči ubývá. To vytváří obrovský prostor pro robotická řešení, která ještě před několika lety působila jako čistá science fiction.
Zatím není známo, zda se Xiaoban začne prodávat i mimo Čínu. Jasné ale je, že nejde o kuriózní technologický experiment. Pro člověka, který kvůli zdravotním problémům každou noc přemýšlí, jestli bezpečně dojde na toaletu a zpět, může podobný robot znamenat rozdíl mezi závislostí na cizí pomoci a možností zůstat co nejdéle samostatný. A právě v tom spočívá skutečný význam této neobvyklé novinky.