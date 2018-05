Zablokovaný majetek za miliardy. V kauze Mostecké uhelné zůstávají zajištěné luxusní nemovitosti i hotovost v bankách

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Velkolepé vily, obyčejné byty či pozemky a především vysoké sumy na účtech. To vše zajistila už před lety česká policie v kauze Mostecké uhelné společnosti, majetek je zablokován dodnes, píše Eliška Hradilková Bártová na webu Hlídací pes.

V kauze podvodného ovládnutí Mostecké uhelné bylo ve Švýcarsku již před pěti lety odsouzeno šest mužů, v Česku se případ dosud před soud nedostal. Hlavní líčení by však mělo začít letos na podzim.

HlídacíPes.org se proto rozhodl zmapovat, jaký majetek český stát obžalovaným zadržuje. Čtyři z nich mají zablokováno po dvou nemovitostech, pouze u Petra Krause byla zablokována jen jedna budova – luxusní vila v Praze.

Největší část z blokovaného majetku, více než půl miliardy korun, náležela miliardáři Lubošovi Měkotovi. Po jeho smrti žádala jeho sestra coby dědička odblokování účtů, český soud však loni na podzim její žádost zamítl.

Naopak ve Švýcarsku tamní justice nedávno vyhověla odvolání Měkotovy sestry proti verdiktu o nevrácení zabaveného majetku; švýcarský soud o tom bude znovu rozhodovat.

V obou státech žalobci v souvislosti s kauzou MUS zajistili majetky za miliardy korun. Ve Švýcarsku bylo na několika bankovních účtech zablokováno v přepočtu zhruba 13 miliard korun. V Česku pak byl zajištěn majetek za zhruba 1,8 miliardy korun.

Školka i buddhistické centrum

Za hlavní postavu v kauze podvodného ovládnutí MUS byl švýcarským soudem označen Antonín Koláček, který byl jedním z nejvlivnějších manažerů společnosti.

Ten byl také společně s Petrem Krausem pravomocně odsouzen na čtyři roky, respektive 16 měsíců do vězení. Trest ale dosud nenastoupil.

Koláčkovi (respektive jeho firmě Maitrea) policie zablokovala dvě nemovitosti. Nemůže tak nakládat se dvěma historickými budovami v centru Prahy – Wimmerovým palácem a palácem Hrobčických.

"Život, v němž vám někdo vezme většinu vaší energie a zastaví její tok, není snadný, ale naučil jsem se s tím žít," popsal Koláček HlídacíPes.org své pocity ze zásahu policie do jeho majetku.

"Prožívám to s pokorou a trpělivostí. A zároveň věřím, že už se to brzy změní a že budeme moci použít zablokované prostředky tam, kde to bude nejvíce potřeba," dodal.

Podle jeho vyjádření má kromě dvou nemovitostí zablokovánu také "většinu volných finančních prostředků".

Podstatnou část svých nemovitostí má ale Koláček i nadále k dispozici; do zajištění zahrnuta nebyla. Podle údajů z katastru nemovitostí nejsou zablokovány čtyři nemovitosti v Praze.

Může tak volně nakládat například s rozlehlou budovou ve Slušticích, kde provozuje školku, jde i o areál buddhistického centra ve Stodůlkách. Volný má také dům v samém centru Prahy v Týnské uličce, kde Koláček provozuje restauraci Maitrea, a vilu na Smíchově. K dispozici má také luxusní vilu v Radošovicích u Prahy, kde má registrováno trvalé bydliště.

Koláček to vysvětluje tím, že tento majetek pořídil ještě před privatizací MUS. "Maitrea má své finanční zdroje již od roku 1993 a budovu v Týnské uličce jsme pořizovali v roce 1994. Tedy před privatizaci MUS," říká Koláček, který se během soudního procesu stal praktikujícím buddhistou.

"Existuje také velký nepoměr v zablokovaných prostředcích mezi obviněnými. Většinu z tehdy vyčíslené škody cca 1,7 miliardy korun zablokovali u nás. Bylo to pro vyšetřovatele nejsnadnější," poznamenává Koláček.

Žalobci jsou ale přesvědčeni o tom, že všechen zajištěný majetek pochází z trestné činnosti, a existují tak důvody k jeho zadržení. Kromě nemovitostí a účtů zajistila policie také některé pohledávky.

Šest před soudem

Zatímco Koláčkovi zůstala k užívání řada volných nemovitostí, další z odsouzených Marek Čmejla je na tom v tomto smyslu hůře.

Policie mu zablokovala vilu v Průhonicích i luxusní areál na břehu Sázavy s rozlehlými pozemky a tenisovým kurtem. Obojí vlastní společně s manželkou. Zajištěné má také pozemky o rozloze 6,6 tisíce m² u Litoměřic.

Další z odsouzených Oldřich Klimecký má mezi zablokovanými nemovitostmi byt v Mostě a chalupu u Lovosic. Jiří Diviš má zajištěný byt v centru Prahy u Petrského náměstí a byt v obci Velká Hleďsebe.

V kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti bylo letos na jaře po pěti letech stíhání obžalováno v Česku celkem šest lidí: Antonín Koláček, Marek Čmejla, Jiří Diviš, Oldřich Klimecký a Petr Kraus z podvodu a ze zneužití informace a postavení v obchodním styku. Všem hrozí až deset let vězení.

Mezi obžalovanými je také bývalý náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který byl zodpovědný za přípravu podkladů pro vládu o prodeji akcií MUS. Tomu hrozí osm let vězení za přijímání úplatku.

Původně bylo v kauze obžalováno osm lidí. Jenže miliardář a spolumajitel dolů Luboš Měkota je již po smrti a další z obviněných Pavel Musela je po vážném zranění (již z roku 2008) zbaven svéprávnosti; na svou podnikatelskou minulost si nepamatuje.

Celý spis k této kauze čítá 25 tisíc stran a letos na podzim by se měl začít projednávat před městským soudem v Praze. Žalobci využili skutečnosti, že odsouzení dosud nenastoupili ve Švýcarsku trest, a proto mohou být za stejné činy stíháni i v Česku.

Eliška Hradilková Bártová pro Ústav nezávislé žurnalistiky