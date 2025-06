Za tichem stěny: Po zemřelém zůstalo šokující dědictví!

Po skromném muži jménem Paul Narce by si v tiché vesnici Castillonnès na jihozápadě Francie většina lidí nevzpomněla. Byl nenápadný, neměl děti, žil prostě a málokdo tušil, že jeho celoživotní vášní byly zlaté mince. A přesto se právě on postaral o jeden z nejpůsobivějších numismatických objevů posledních let.

Po jeho smrti v roce 2024 dům zůstal prázdný, stejně jako vzpomínky těch několika sousedů, kteří ho znali. Až o rok později, když se notář pustil do prozkoumání pozůstalosti, se začalo odkrývat tajemství, o kterém neměl nikdo ani tušení. Starosta Pierre Sicaud k tomu řekl: „Byli to velmi slušní, velmi skromní lidé, kteří žili v obyčejném domě. Nikdo neměl tušení, co schovávají.“

Mince staré tisíce let a ticho za obrazem

Notář, který vyřizoval dědictví, vyslechl od místních zmínky o záhadném koníčku zesnulého muže. Rozhodl se prohledat dům důkladně. A pak, ve skladu za nenápadným obrazem na zdi, našel úzký prostor ve zdi – a v něm truhlu s pokladem. Uvnitř byla pečlivě označená sbírka více než tisíce zlatých mincí, některé staré stovky až tisíce let. Nechyběly mezi nimi starověké kusy z Makedonského království z doby Alexandra Velikého ani téměř kompletní série mincí z dob Ludvíka XIV., XV. a XVI., včetně mincí ražených těsně před revoluční popravou posledního z nich.

Kromě toho se v domě našlo deset balíčků se zlatými dvacetifrankovými mincemi, tzv. Napoleonů – každý váček obsahoval 172 kusů, dohromady odpovídající celé zlaté cihle. Podle odborníka na mince Thierryho Parsyho Narce přesně věděl, co sbírá, a navzdory své anonymitě vytvořil sbírku výjimečnou nejen rozsahem, ale i vzácností jednotlivých kusů. „Narce, který žil skromně a z velké části svět nepoznal, utratil všechny své peníze za svou sbírku,“ uvedl Parsy.

Odkaz jednoho života, který překonal smrt

Aukce, kterou uspořádala pařížská aukční síň Beaussant Lefèvre, přinesla dojemný vrchol celého příběhu. Původní odhad 2 miliony eur byl překonán o více než milion – celkový výnos činil přes 3 miliony eur, tedy zhruba 3,48 milionu dolarů. Zatímco sbírka mincí byla vydražena pohromadě, zlaté franky budou prodány samostatně. Výtěžek poputuje k vzdáleným příbuzným Paula Narceho, které by nejspíš nikdy nenapadlo, jaký odkaz jim jednou připadne. Tento poklad však není jen o penězích. Je svědectvím o tiché vášni, o celoživotní oddanosti a o tom, že i v nejskromnějším životě může být ukryto něco nesmírně vzácného. Za zdí jednoho obyčejného domu se skrývala nejen sbírka mincí, ale i příběh, který dnes dojímá svět.