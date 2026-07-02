Za první rok si řidičský průkaz nechalo doručit téměř 78.000 lidí
2. 7. 2026 – 17:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Za první rok, kdy je možné doručení řidičského průkazu na výdejní místo nebo boxu, toho využilo téměř 78.000 lidí.
To je přes 43 procent lidí, kteří podali žádost elektronicky. Ostatní si došli vyzvednout doklad na úřad. Celkem bylo od loňského do letošního 1. července podáno 852.199 žádostí o řidičský průkaz, z nich bylo podáno elektronicky zhruba 21 procent. ČTK to sdělilo ministerstvo dopravy.
Nejoblíbenějším místem k doručení byly podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) výdejní boxy, kam zamířilo 68 procent doručovaných průkazů, následovala výdejní místa a Balíkovny na poštách.
Celkem 88 procent on-line žádostí bylo podáno kvůli konci platnosti, následuje šest procent u ztrát dokladů a pět procent žádostí při změně údajů. Elektronicky bylo podáno také 8286 žádostí o karty řidiče do digitálního tachografu, z nich 3684 putovalo na výdejní místa či do boxů.
Ministerstvo v květnu předložilo vládě novelu zákona, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen.
O vydání nového průkazu kvůli končící platnosti, změně údajů, jeho ztrátě nebo i při žádosti o vydání prvního řidičského průkazu lze požádat z domova pomocí bankovní identity přes Portál dopravy, který funguje od roku 2022.
Při on-line žádosti je o pětinu nižší správní poplatek za výměnu, ten se ale neplatí při výměně průkazu, jemuž končí platnost. Za doručení do výdejního místa nebo boxu, kterých je po Česku přes 10.000, je poplatek 100 korun. Na 206 úřadech lze vyzvednout doklad zdarma.
Od začátku roku mohou lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří získali digitální zdravotní posudek a absolvovali závěrečnou zkoušku v autoškole, požádat přes Portál dopravy o vydání prvního řidičského průkazu.
Od 1. ledna 2024 po novele zákona o pozemních komunikacích není povinné mít řidičský průkaz při řízení u sebe, povinnost vlastnit jej jako řidič platí.