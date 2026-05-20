Za pivo na kole ztráta řidičáku na auto. Města zavedla kruté psychotesty pro nebezpečné cyklisty
20. 5. 2026 – 9:07 | Magazín | Jiří Rilke
Dát si dva kousky a vyrazit na kole se může docela krutě prodražit.
Procházka po městě či po sdílené stezce může kolikrát připomínat boj o život: Mezi chodci se řítí kolikrát hraničně pomatenou rychlostí těžká elektrokola a ulice bere útokem tisíc nájezdníků na koloběžkách denně.
Mívají kolikrát pocit, že pro ně pravidla silničního provozu prostě neplatí, projíždějí na červenou a o ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu bychom mohli také dlouze debatovat. Ale čest výjimkám, samozřejmě.
Právě slušní cyklisté se samozřejmě nemusí bát vůbec ničeho, na ty bezohledné či podnapilé si ale u sousedů tvrdě došlápli. V Německu totiž pochopili, že pokud se člověk chová jako pomatenec na kole, nejspíš se tak bude chovat i za volantem a přesně s touto filozofií přistupují i k trestům.
Německá cesta
Pokud vás tedy chytí na kole a máte buďto v krvi víc než 1,6 promile alkoholu (v případě nehody nebo agresivní jízdy ale stačí i mnohem menší množství), dostanete jednak drakonický flastr klidně za pár tisíc euro, a jednak vás čeká MPU – Medizinisch-Psychologische Untersuchung, zkouška, které se lidově přezdívá „test idiotství“.
Jak na svých stránkách potvrzuje německý autoklub ADAC a detailně vysvětlují specializované adiktologické portály pro řidiče, jde o náročné psychologické vyšetření. Zjišťuje se při něm vaše agresivita, schopnost sebekontroly, způsobilost k řízení a celkový respekt k pravidlům. Tento test si mimochodem opět musíte uhradit sami. Vyjde na 350-700 euro.
A pozor, jakmile v MDU selžete, přijdete bez pardonu nejen o právo řídit kolo či koloběžku, ale také o řidičák na auto. Logika je jasná: Kdo nemá co dělat na kole, nemá co dělat ani v autě.
Řidičák vám nevrátí, dokud MDU nesplníte. Pokusů má hříšník sice neomezené množství, ale většinou mezi nimi platí přikázaná čekací lhůta (3-6 měsíců) a každý zvlášť si samozřejmě musíte znovu zaplatit.
Za osvěžení ještě stojí informace, že pravidla platí pouze pro jezdce, kteří na kole opravdu sedí a jedou. Pokud kolo jen vedete, počítáte se jako chodec a i v Německu u toho můžete být nametení, jak je ctěná libost.
Elektrokola mění pravidla hry
Důvodem, proč se volání po zavedení podobných psychotestů a drakonických trestů ozývá napříč celou Evropou, je především masivní nástup elektromobility. Moderní elektrokola a e-koloběžky snadno dosahují rychlosti nad 25 km/h a váží i přes 25 kilogramů.
A fyzika je jasná: Když do vás na chodníku narazí stokilový muž na pětadvacetikilovém stroji v plné rychlosti, už se bavíme prakticky o nehodě srovnatelné třeba se srážkou s mopedem a následky mohou klidně být fatální.
Jinými slovy, cyklista už není nebezpečný jen sám sobě, ale stává se reálnou hrozbou pro své okolí. Ostatně, jak letos na jaře varovalo české Centrum dopravního výzkumu (CDV), těžší a rychlejší e-stroje představují obrovské riziko a loni se podílely už na 40 % všech úmrtí cyklistů u nás.
Řada evropských metropolí proto v současnosti hledá cesty, jak německý model MPU aplikovat i na svém území a vytlačit maniaky z ulic
Náš národní sport: Dva kousky a šlapem
U nás, jak (doufejme) všichni víme, platí nulová tolerance alkoholu na kole. Jak ale opět stejně dobře všichni víme, moc lidí si s tím těžkou hlavu nedělá a v létě se zastavit na pár kousků a pokračovat v jízdě na kole se kolikrát vnímá jako jakési svaté právo.
Ne, žádné takové neexistuje. A čísla jsou neúprosná. Podle oficiálních dat z platformy BESIP zaviní cyklisté v Česku každoročně přes 2 500 nehod, přičemž alkohol hraje roli u podstatného množství.
Z policejních statistik, na které před několika dny upozornil například deník Novinky.cz, vyplývá alarmující trend – policie každoročně řeší kolem 500 případů, kdy nehodu způsobí jezdec s více než 1,5 promile alkoholu v krvi. Tedy takový, který by za to měl u sousedů na krku průšvih jak vrata.
Inu, německý test idiotů a ztrátu řidičáku u nás pro opilce na kole zatím nepraktikujeme. Ale možná by stálo za zvážení ji zavést.