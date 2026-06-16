Za miliardu korun vzniklo hudební muzeum snů. Uvnitř je i svatý grál rockové historie
16. 6. 2026 – 15:23 | Zpravodajství | Alex Vávra
Z obyčejné fanouškovské sbírky vyrostlo muzeum za více než miliardu korun. Nové Centrum Bruce Springsteena pro americkou hudbu nabízí stovky unikátních exponátů od Elvise Presleyho po Kendricka Lamara a zároveň odhaluje zákulisí života jedné z největších rockových ikon všech dob.
Bruce Springsteen se už dávno nezařadil jen mezi slavné rockové hudebníky. Pro miliony fanoušků představuje symbol americké hudby, kronikáře obyčejných lidí a jednu z nejvýraznějších kulturních osobností posledního půlstoletí. Nyní se jeho odkaz dočkal důstojného domova. V americkém státě New Jersey otevřelo své brány nové Centrum Bruce Springsteena pro americkou hudbu, které však není jen muzeem jednoho slavného interpreta. Ambiciózní projekt za více než miliardu korun vypráví příběh celé americké hudební historie.
Více než jen Bruce Springsteen
Nové centrum stojí v Long Branch, městě, kde se Springsteen narodil. Jen kousek odsud leží legendární Asbury Park, přímořské město, které formovalo jeho hudební identitu a stalo se kulisou mnoha jeho nejslavnějších skladeb. Budova o rozloze přibližně 3 000 metrů čtverečních vznikla nedaleko domu, kde před více než padesáti lety napsal píseň Born to Run a odstartoval cestu mezi největší hudební hvězdy světa.
Přestože centrum nese Springsteenovo jméno, více než polovina vystavených exponátů patří jiným hudebníkům. Návštěvníci zde najdou smoking Franka Sinatry, saxofon Johna Coltranea, zlatou bundu Elvise Presleyho, kostým Lady Gaga, kytaru Eddieho Van Halena, čepici rappera Chucka D nebo předměty spojené se skupinou Beastie Boys. Nechybí ani kytara Johnnyho Cashe či jedna z trumpet Louise Armstronga.
První patro se snaží zachytit celý příběh americké hudby prostřednictvím žánrů, společenských témat a kulturních proměn. Významný prostor dostávají blues, country, jazz i hip hop. Expozice se věnuje také hudebníkům, kteří prostřednictvím své tvorby komentovali politické a společenské dění. Vedle Woodyho Guthrieho jsou připomenuti Bob Dylan, Nina Simone, Public Enemy, Kendrick Lamar i samotný Springsteen.
Tvůrci muzea se netají tím, že šlo o mimořádně náročný úkol. Zachytit celé dějiny americké hudby v jediném prostoru je podle nich prakticky nemožné. Výsledkem je proto spíše cesta napříč nejdůležitějšími okamžiky, osobnostmi a žánry, které formovaly kulturní identitu Spojených států.
Svatý grál pro fanoušky Bossa
Druhé patro už patří výhradně Springsteenovi a jeho skupině E Street Band. Návštěvníci zde mohou projít chronologii jeho kariéry od prvních vystoupení na Univerzitě Monmouth přes vznik kapely až po celosvětový průlom v 70. a 80. letech. Jedním z hlavních lákadel je věrná replika Springsteenovy pracovny. Nechybí knihy, které ho inspirovaly při tvorbě, ani jeho osobní sbírka nožů. Ve vitrínách jsou vystaveny také předměty spojené s nejslavnějšími alby jeho kariéry. K vidění je kožená bunda z obalu desky Born to Run nebo nahrávací technika použitá při vzniku alba Nebraska.
Skutečným magnetem pro fanoušky je však obyčejný spirálový zápisník. Právě v něm si Springsteen poznamenal první verze textu skladby Born in the U.S.A. Podle vedení centra jde o jeden z nejcennějších exponátů celé sbírky. Mnozí návštěvníci jej označují za hudební obdobu svatého grálu.
Moderní muzeum ale nesází jen na vitríny. Součástí expozice jsou interaktivní obrazovky, poslechové stanice a dokonce replika nahrávacího studia, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet práci s mixážním pultem a vytvořit vlastní hudební stopu. Nechybí ani virtuální knihovna s publikacemi, které měly na Springsteena zásadní vliv.
Zajímavostí je, že ačkoli se Springsteen v posledních letech stal jedním z nejvýraznějších kritiků současné americké politiky, stálá expozice se snaží zůstat neutrální. Politická témata řeší samostatná dočasná výstava zaměřená na protestní hudbu a její vliv na společnost. Centrum vzniklo z původně skromné fanouškovské sbírky, která byla dlouhá léta umístěna ve veřejné knihovně v Asbury Parku. Jak sbírka rostla, začalo být jasné, že potřebuje vlastní prostor. Dnes se z ní stal jeden z nejambicióznějších hudebních projektů ve Spojených státech.
Nové centrum tak není jen poctou jednomu hudebníkovi. Je oslavou americké hudby jako celku, od bluesových kořenů přes rockovou revoluci až po současný hip hop. A zároveň připomínkou, že i největší hvězdy stojí na ramenou generací umělců, kteří přišli před nimi.