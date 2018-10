Za med s příchutí exotiky a nelegálnosti platí lidé tisíce

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Kdo chce vydělat, způsob si najde. A zdánlivě obyčejná věc zahalená do hávu exotiky a mystiky v jednom, dokáže snadno vydělat miliony. Ví to i Izraelec Guy Erlich, který bohatne na prodeji medu z kadidlovníku. Problém je, že jeho rozsáhlý sad leží na palestinském Západním břehu Jordánu, a tak je je med "tak trochu" nelegální. Což mu ale jen přidává na ceně, která dosahuje astronomických 22 tisíc korun za kilogram.

Erlichovo podnikání ohrožuje fakt, že jeho sad s asi tisícem kadidlovníků leží na okupovaném území. Palestinci a svět považují židovské osady na tomto území stejně jako využívání tamních přírodních produktů za nelegální. Erlich kritiku odráží tvrzením, že jeho práce přináší prospěch všem. "Zaměřuji se na rostliny, které pěstuje málokdo. Jsou důležité a nebudou-li se udržovat, zaniknou," tvrdí.

Domovem kadidlovníku neboli boswellie je sever Somálska, Jemen a Omán. Podle Mezinárodního svazu na ochranu přírody (IUCN) jej ohrožuje velký zájem o kadidlo, jež se odebírá z dospělých stromů. Za kilogram jeho kvalitní formy se platí i stovky dolarů. Většina kadidla se získává z volně rostoucích, nikoli pěstovaných stromů. V oblasti Levanty kadidlovník volně nerostl, avšak právě tam se kadidlo používalo v medicíně a při náboženských rituálech.

Ve Středozemí se kadidlo pálilo při náboženských obřadech, podle zmínky z bible bylo součástí zápalných obětí v židovském chrámu. Tři králové ho přinesli jako dar novorozenému Ježíšovi, dodnes je významnou součástí ortodoxních obřadů. V okolí jeruzalémského Chrámu Božího hrobu je pálí obchodníci, aby přiměli poutníky si kadidlo koupit.

22 tisíc korun za kilo

Erlichovy kadidlovníky jsou ještě příliš mladé na to, aby z nich sklízel vzácnou pryskyřici. Zaměřil se proto na med, který pochází z drobných květů jeho stromů. O první sklizeň byl velký zájem, takže Erlich ji do měsíce prodal za cenu v přepočtu 22 tisíc korun za kilogram. Velmi sladký med od něj koupili hlavě zákazníci v USA a Erlich musel založit listinu čekatelů.

Pociťuje však dopad kampaně bojkotu židovských osad a tamních produktů. Přišel například o investory. Evropská unie coby největší obchodní partner Izraele nedovoluje, aby zboží z osad neslo označení 'Vyrobeno v Izraeli'. Tyto produkty musejí být označeny přesným místem původu.

Erlich by chtěl začít spolupracovat s palestinskými sousedy a učinit ze své farmy výzkumné pracoviště rostlin s využitím v lékařství. Pěstuje také myrhovník, z nějž se získává vonná pryskyřice. "Byl bych velmi rád, kdyby z toho jednou byl mezinárodní projekt," řekl o své farmě Erlich, za nímž je vidět palestinské Jericho. "Jsme tady na trojúhelníku hranic Palestiny, Jordánska a Izraele. Kdyby mé rostliny dokázaly sjednotit Izraelce a Palestince a možná i další sousedy, pak jsem pro," dodal.

Kadidlo až z desetiletých stromů

Jerišský guvernér Madžíd Fitjání je ale jiného názoru. Pro něj jde o politiku. "Izraelské osady jsou ztělesněním okupace naší země. Tento osadník ukradl palestinskou zem a kdyby byl čestný, odešel by a vrátil by se do své země, Izraele," řekl.

Erlich se začal zabývat využitím kadidlovníku v medicíně. Arizonský botanik Jason Eslamieh, který tuto rostlinu studuje, řekl, že kromě aromatických složek a halucinogenu je v kadidlu protizánětlivá, boswellová kyselina. Složení kadidla je podle něj komplikované a "potrvá mnoho let, než se zjistí, co přesně je využitelné". Klinické testy prokázaly, že boswellová kyselina může u člověka někdy působit proti zánětům, avšak mnoho dalších účinků je stále neznámých.

Eslamieh upozornil, že se zvyšuje zájem o kadidlo v čínském léčitelství, což představuje značnou zátěž pro volně rostoucí kadidlovníky. Pěstitelské farmy jako Erlichova jsou zatím vzácné. Pryskyřice použitelná jako kadidlo se dá těžit až ze stromů starých aspoň deset let, k čemuž mají Erlichovy stromky ještě daleko. Prozatím poslal svůj med do laboratoře na univerzitě v Tel Avivu, aby se zjistil přesný obsah.