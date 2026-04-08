Za manipulace se zakázkami v CzechTourism uložil soud exmanažerovi podmínku
8. 4. 2026 – 13:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražský městský soud dnes uložil bývalému manažerovi agentury CzechTourism Aleši Pangrácovi za ovlivňování zakázek tříletý podmíněný trest, půlmilionový peněžitý trest a desetiletý zákaz činnosti.
Muž má také ve zkušební době uhradit škodu, kterou trestní senát vyčíslil na 5,2 milionu korun. Verdikt není pravomocný, muž od počátku vinu odmítá. Při hlavním líčení uvedl, že nemohl sám svévolně rozhodovat o přidělování zakázek v agentuře ani do procesu zasahovat.
Soud uznal Pangráce vinným z trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, porušení povinnosti při správě cizího majetku, přijetí úplatku a poškození cizích práv. Někdejšímu řediteli odboru regionálního partnerství hrozilo až dvanáctileté vězení. Obžalobě kvůli ovlivňování zakázek za zhruba 27 milionů čelilo spolu s ním dalších 11 lidí. Soud dnes dvěma z nich uložil za podplácení a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky podmíněné a peněžité tresty. Pouze peněžité tresty v rozmezí od 100.000 do 225.000 korun dostalo pět lidí. U čtyř obžalovaných soud stíhání zastavil, protože je podle něj promlčeno.
Trestnou činnost se podle předsedy senátu Petra Blažka podařilo Pangrácovi i dalším prokázat. Při ukládání trestů soud zohlednil to, že zejména bývalý manažer CzechTourism ji páchal dlouhodobě a ve velkém rozsahu. Senát ale přihlédl i ke značné délce řízení a k nedávné novele trestního zákoníku, která rozšířila ukládání peněžitých trestů. "Soud vychází velmi vstříc obžalovanému Pangráci, když mu dal ještě podmíněný trest," prohlásil soudce. Muž má podle něj malé děti a zaměstnání.
Obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na případné odvolání. Škodu přes pět milionů nárokuje CzechTourism. Je v celkové výši úplatků, o které podle ní mohly být ceny zakázek nižší. Soud agentuře vyhověl.
Policie po zásahu v agentuře na podzim 2018 prověřovala i bývalou ministryni pro místní rozvoj a současnou europoslankyni Kláru Dostálovou (ANO). Detektivové ji podezírali ze zneužití pravomoci úřední osoby kvůli několika zakázkám, do kterých údajně zasahovala. Případ však nakonec odložili, zákon podle nich neporušila
Pangrác podle státního zástupce v době svého působení v CzechTourismu od roku 2015 do listopadu 2018 zneužil svého postavení manažera státní příspěvkové organizace a svého vlivu na zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách. Řízení do 200.000 korun sám zadával, i u dražších tendrů se ale zasadil o to, aby je dostali jím vybraní dodavatelé - jeho znání či lidé, kteří ho podplatili. Využíval k tomu společnosti AlaPa a Clever ADS, na jejichž konta firmy peníze za úplatky posílaly a od nichž dostávaly falešné faktury.
Podle bývalého manažera ale zadávání zakázek v agentuře takto vypadat nemohlo. Ani o smlouvách na služby za méně než 200.000 korun nemohl podle své výpovědi rozhodnout sám. Vypověděl, že v CzechTourismu nikdy neměl žádný interní problém a ani audit nenašel žádné větší nesrovnalosti.
Většina z dalších obžalovaných stejně jako Pangrác vinu odmítá. Někteří se ale přiznali a soud z jejich výpovědi vycházel.
CzechTourism je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj. Základním cílem agentury je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.