Za koho Brooklyn Beckham „vyměnil“ rodinu? Pravda o klanu Peltzů
13. 4. 2026 – 17:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled pohádka. Syn jedné z nejslavnějších britských rodin si bere dceru amerického miliardáře. Jenže místo spojení dvou světů přišlo ochlazení vztahů, které dnes plní titulky. Brooklyn Beckham se po svatbě s Nicola Peltz postupně vzdaluje rodičům David Beckham a Victoria Beckham.
A do popředí se dostává jméno, které do té doby veřejnost tolik neznala: rodina Peltzů.
Miliardář, který stojí v pozadí
Za jménem Peltz se skrývá jeden z nejvlivnějších amerických investorů. Nelson Peltz vybudoval své impérium z rodinného byznysu a postupně se vypracoval mezi klíčové hráče amerického kapitálu.
Je spoluzakladatelem investiční společnosti Trian Partners, která drží podíly ve velkých korporacích jako PepsiCo nebo Procter & Gamble.
Podle Forbes se jeho majetek pohybuje v řádu miliard dolarů. Jinými slovy — nejde jen o bohatou rodinu, ale o skutečný mocenský klan.
Matka z titulních stránek módních magazínů
Nicola nevyrůstala jen v luxusu, ale i v prostředí módy. Její matka Claudia Heffner Peltz byla modelkou, která se objevovala v magazínech jako Vogue nebo Harper’s Bazaar.
Po svatbě se stáhla z veřejného života a věnovala se rodině a filantropii. I to ale dokresluje obraz rodiny, která má vliv nejen v byznysu, ale i v módním světě.
Peltzovi: velká a dost bohatá rodina, která má velké ambice
Rodina Peltzů je početná a její členové se pohybují v různých oborech – od financí přes sport až po Hollywood.
Nicola sama prorazila jako herečka například ve filmu Transformers: Age of Extinction nebo seriálu Bates Motel. Její bratr Will Peltz se vydal podobnou cestou. Jiní sourozenci se věnují podnikání nebo sportu.
Rodina tak působí jako uzavřený svět s vlastními pravidly, kontakty i vlivem.
Svatba, která odstartovala spekulace
Když se Brooklyn a Nicola v roce 2022 vzali na okázalé svatbě v Palm Beach, mělo jít o spojení dvou ikonických rodin. Místo toho se brzy objevily spekulace o napětí.
Média začala psát o neshodách mezi Nicolou a Victorií Beckham. Nejčastěji zmiňovaným momentem byla otázka svatebních šatů i atmosféra během samotného obřadu.
Od té doby se podle zahraničních médií vztahy postupně ochlazovaly.
Rozdělení dvou světů
Zásadní změna je vidět i navenek. Brooklyn se méně objevuje na rodinných akcích Beckhamových a naopak tráví více času s rodinou své manželky.
Na sociálních sítích i veřejných vystoupeních je zřejmé, že jeho současný život je pevně spojený s klanem Peltzů.
Z původního „spojení dvou rodin“ se tak podle všeho stal spíš přesun z jednoho světa do druhého.
Co za tím skutečně je?
Veřejnost zná jen část příběhu. Zda jde o skutečný konflikt, nebo jen přirozený vývoj vztahů po svatbě, zůstává otázkou.
Jisté ale je jedno: vztahy mezi slavnými rodinami už dávno nejsou jen soukromou záležitostí. V době sociálních sítí se z nich stává veřejné drama, které sledují miliony lidí.