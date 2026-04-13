Za koho Brooklyn Beckham „vyměnil“ rodinu? Pravda o klanu Peltzů

13. 4. 2026 – 17:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Na první pohled pohádka. Syn jedné z nejslavnějších britských rodin si bere dceru amerického miliardáře. Jenže místo spojení dvou světů přišlo ochlazení vztahů, které dnes plní titulky. Brooklyn Beckham se po svatbě s Nicola Peltz postupně vzdaluje rodičům David Beckham a Victoria Beckham.

 A do popředí se dostává jméno, které do té doby veřejnost tolik neznala: rodina Peltzů.

Miliardář, který stojí v pozadí

Za jménem Peltz se skrývá jeden z nejvlivnějších amerických investorů. Nelson Peltz vybudoval své impérium z rodinného byznysu a postupně se vypracoval mezi klíčové hráče amerického kapitálu.

Je spoluzakladatelem investiční společnosti Trian Partners, která drží podíly ve velkých korporacích jako PepsiCo nebo Procter & Gamble.

Podle Forbes se jeho majetek pohybuje v řádu miliard dolarů. Jinými slovy — nejde jen o bohatou rodinu, ale o skutečný mocenský klan.

Matka z titulních stránek módních magazínů

Nicola nevyrůstala jen v luxusu, ale i v prostředí módy. Její matka Claudia Heffner Peltz byla modelkou, která se objevovala v magazínech jako Vogue nebo Harper’s Bazaar.

Po svatbě se stáhla z veřejného života a věnovala se rodině a filantropii. I to ale dokresluje obraz rodiny, která má vliv nejen v byznysu, ale i v módním světě.

Peltzovi: velká a dost bohatá rodina, která má velké ambice

Rodina Peltzů je početná a její členové se pohybují v různých oborech – od financí přes sport až po Hollywood.

Nicola sama prorazila jako herečka například ve filmu Transformers: Age of Extinction nebo seriálu Bates Motel. Její bratr Will Peltz se vydal podobnou cestou. Jiní sourozenci se věnují podnikání nebo sportu.

Rodina tak působí jako uzavřený svět s vlastními pravidly, kontakty i vlivem.

Svatba, která odstartovala spekulace

Když se Brooklyn a Nicola v roce 2022 vzali na okázalé svatbě v Palm Beach, mělo jít o spojení dvou ikonických rodin. Místo toho se brzy objevily spekulace o napětí.

Média začala psát o neshodách mezi Nicolou a Victorií Beckham. Nejčastěji zmiňovaným momentem byla otázka svatebních šatů i atmosféra během samotného obřadu.

Od té doby se podle zahraničních médií vztahy postupně ochlazovaly.

Rozdělení dvou světů

Zásadní změna je vidět i navenek. Brooklyn se méně objevuje na rodinných akcích Beckhamových a naopak tráví více času s rodinou své manželky.

Na sociálních sítích i veřejných vystoupeních je zřejmé, že jeho současný život je pevně spojený s klanem Peltzů.

Z původního „spojení dvou rodin“ se tak podle všeho stal spíš přesun z jednoho světa do druhého.

Co za tím skutečně je?

Veřejnost zná jen část příběhu. Zda jde o skutečný konflikt, nebo jen přirozený vývoj vztahů po svatbě, zůstává otázkou.

Jisté ale je jedno: vztahy mezi slavnými rodinami už dávno nejsou jen soukromou záležitostí. V době sociálních sítí se z nich stává veřejné drama, které sledují miliony lidí.

Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

