Z roztomilého batolete velký kluk! Britský princ Louis překvapil novým vzhledem
24. 4. 2026 – 14:31 | Zpravodajství | Alex Vávra
Osmiletý princ Louis znovu poutá pozornost – nejen jako člen britské královské rodiny, ale i jako malý rošťák, který si svou bezprostředností získává srdce veřejnosti. Jaký je jeho život, rodinné zázemí a jaké místo mu patří v nástupnictví na trůn?
Princ Louis oslavil své 8. narozeniny a znovu připomněl, proč patří k nejvýraznějším dětským členům britské královské rodiny. Nejmladší potomek z Walesu si už od útlého věku získává pozornost veřejnosti nejen svým postavením, ale především bezprostředním chováním, které ostře kontrastuje s tradičně formálním obrazem monarchie.
Syn prince Williama a princezny Kate Middleton se narodil 23. dubna 2018 v Londýně a od prvních okamžiků byl středem zájmu médií po celém světě. Jako třetí dítě princovského páru má staršího bratra prince George a sestru princeznu Charlotte. V linii nástupnictví na britský trůn mu aktuálně patří čtvrté místo, hned za svým otcem a sourozenci.
Nejživější člen mladé generace monarchie
Louis je často označován za nejrošťáčtějšího člena rodiny. Veřejnost si ho oblíbila díky jeho spontánním reakcím na oficiálních akcích, kde se nebojí projevit emoce tak, jak by to u královské rodiny málokdo čekal.
Velkou pozornost vzbudil například během oslav platinového jubilea královny Alžběty II., kdy si při letecké přehlídce zakrýval uši a dával jasně najevo, co si o hluku myslí. Podobně pobavil i při korunovaci krále Karla III., kde ho fotografové zachytili při zívání. Tyto momenty okamžitě obletěly svět a udělaly z něj miláčka veřejnosti.
Jeho přirozenost a energie často kontrastují s klidnějším vystupováním jeho staršího bratra George, který je budoucím králem. Právě Louis tak přináší do veřejného obrazu monarchie odlehčení a lidskost, kterou mnozí oceňují.
Rodina, která spojuje tradici s moderností
Rodiče Louise patří k nejpopulárnějším členům britské královské rodiny a dlouhodobě se snaží vychovávat své děti co nejběžnějším způsobem. Princ William i princezna Kate kladou důraz na rodinné hodnoty, soukromí a stabilní zázemí, přestože jejich život probíhá pod neustálým dohledem veřejnosti.
Děti navštěvují Lambrook School a rodina žije ve Windsoru, kde se snaží udržet co nejvíce normální režim. Louis tak vyrůstá v prostředí, které kombinuje královské povinnosti s relativně běžným dětstvím. Zároveň je součástí historické instituce, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti. Jeho dědečkem je král Karel III., a prababičkou byla královna Alžběta II., jejíž dlouhá vláda formovala moderní podobu monarchie.
Ačkoli je Louis zatím ještě dítětem, jeho role v rámci královské rodiny je jasně daná. Jako čtvrtý v pořadí na trůn stojí za svým otcem, bratrem a sestrou, ale zároveň si už nyní buduje vlastní identitu, která ho odlišuje.
Jeho osmý rok tak nepřináší jen další narozeniny, ale i pokračování příběhu malého prince, který si svou bezprostředností získává srdce lidí po celém světě – a který možná jednou bude jednou z nejvýraznějších tváří moderní monarchie.