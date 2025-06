Z Provence až k vám domů: Praktické tipy pro francouzský venkovský styl

17. 6. 2025

Provence – to není jen místo na mapě, ale životní styl plný útulné jednoduchosti, přirozené elegance a lehké ležérnosti. Tento styl nás zve do světa sluncem zalitých vesnických domů, kde se snoubí krása přírody s pohodlím domova. Chceš-li přenést kouzlo jižní Francie do svého interiéru, stačí pár základních kroků: zvol správné barvy, přírodní materiály, ladný nábytek a detaily, které vypráví svůj příběh. Pojďme se podívat, jak na to.

Jemná paleta barev jako podklad vašeho domova zdroj: pintrest Typické barvy Provence jsou inspirované rozkvetlými levandulovými poli, olivovými háji a sluneční krajinou. Jemné, tlumené tóny jsou základem – od slonovinové přes levandulovou až po pastelově zelenou. Tyto barvy v interiéru navozují pocit svěžesti a prostornosti. K tomu přidejte jemné akcenty v okrové, cihlové, růžové či šeříkové, které přidají hloubku a teplo. Klasická paleta je slonovinová, levandulová, bílá a modrá – kombinace, která vnáší do prostoru harmonii a klid. Levandule připomíná kvetení a dodává útulnost, modrá a bílá zase chladivý nádech svěžesti. Pokud chcete experimentovat, vyzkoušejte: Magazín Architektonické klenoty z časů socialismu, které si zaslouží obdiv šeříková/levandulová + bílá + zelená pro obývací pokoj nebo ložnici,

modrá + slonovinová + modrá do kuchyně či koupelny,

slonovinová + citronová + zelená na jídelnu či terasu,

růžová + béžová pro jemnou romantiku ložnice či budoáru. Vyhýbejte se ostrým kontrastům – Provence je o harmonii a jemnosti. Přírodní povrchy a rustikální kouzlo zdroj: Pinterest Dřevo, sádra, kov – to jsou materiály, které by v provensálském interiéru neměly chybět. Podlahy nejlépe z běleného dubu, případně s patinou a jemnými oděrkami, dávají domovu autentický venkovský ráz. Stropy zdobí bílé dřevěné trámy nebo štukové lišty, které dodají prostoru lehkost a charakter. Stěny nechte dýchat v přírodním stylu – ideální jsou dekorativní omítky, texturované tapety nebo decentní květinové vzory, které prostor opticky zvětšují a zároveň působí uklidňujícím dojmem. Dveře i okna by měly být ze dřeva – ideálně s efektem patiny, jako kdyby byly roky vystaveny slunci a větru. Mosazné či bronzové kliky s ozdobným tvarem jsou posledním detailem, který dotváří celkovou atmosféru. Detaily, které dělají domácnost domovem zdroj: Pinterest Textilie hrají v provensálském stylu zásadní roli. Lněné ubrusy, bavlněné záclony s květinovými vzory, přehozy s jemnými motivy a krajkovými detaily vytvářejí pocit jemnosti a útulna. Polštáře zdobené volánky a výšivkami se rozprostírají na pohovkách, židlích i postelích a nabízejí příjemnou variabilitu. Na stolech a parapetech najdete ručně pletené ubrousky, květináče s pelargoniemi či azalkami, svíčky v kovaných svícnech a vázy s čerstvými či sušenými květinami – především levandulí, která je s Provence neoddělitelně spjata. Nábytek: světlý, vintage a pohodlný zdroj: Pinterest Provensálský nábytek je pestře různorodý, ale vždy světlý – bělený, pastelový, někdy s efektem opotřebení, který přidává na autentičnosti. Kuchyňské linky a komody často zdobí barvy jako mléčná, modrá, levandulová nebo světle zelená, doplněné o patinované úchytky. Pohovky a křesla bývají čalouněné přírodními látkami – lnem nebo bavlnou – s květinovými motivy nebo jemnými pruhy. Vyřezávané detaily na dřevěných nohách podtrhují ruční řemeslnou práci a charakter stylu. Nebojte se do jedné místnosti zakomponovat různé kusy nábytku, hlavní je sladit je barevně nebo vzorem. Vintage police, toaletní stolky nebo sekretáře ladí k celkovému vzhledu a zútulní každý kout. Stůl s odklápěcí deskou a zámkem je skvělý kousek pro milovníky klasiky s praktickým nádechem. Světlo jako nejmilejší host zdroj: Pinterest Světlo v interiéru by mělo být měkké a teplé, rozptýlené lampami s papírovými či látkovými stínidly. Lustry často zdobí mosazné či kované prvky, někdy i křišťálové ozdoby, které ale působí jemně, ne okázale. Vyhněte se moderním LED panelům, které interiér ochladí a naruší harmonii. Lepší jsou stolní lampy, nástěnná svítidla a lustry s textilními stínidly – vše v duchu pohodlí a lehké elegance. Obývací pokoj: místo, kde se setkává elegance s pohodlím zdroj: Pinterest Obývací pokoj v provensálském stylu je o jednoduchosti, pohodlí a mírném luxusu. Stěny zdobí jemné odstíny citronové žluté, světle šeříkové, olivové nebo tyrkysové, často s krajkovými či květinovými vzory, které jako by vybledly na jižním slunci. Nábytek je dřevěný, často s vintage efektem decoupage, pohovky a křesla měkká, čalouněná látkami ladícími se vzorem místnosti. Konferenční stolek s vyřezávanými detaily a květinová váza jsou povinnými doplňky. Pokud máte krb, přidejte k němu židli s ozdobnými nohami a vytvořte tak příjemné místo k posezení. Kuchyně: srdce domova blízko přírody zdroj: Pinterest Kuchyň v provensálském stylu je světlá, vzdušná a přírodní. Barevné odstíny pastelově modré, levandulové, olivové nebo slonovinové vytvářejí svěží a čistý prostor. Kámen, dřevo a minerální omítky podtrhují přírodní vzhled. Mosazné úchytky a proutěný nábytek dodávají autentičnost. Textilie v kuchyni mohou být vyšívané, s volánky a jemnými květinovými vzory – pokud ladí, vytvoří perfektní celek. Květiny na parapetu a svíčky v kovaných svícnech dotvoří tu pravou venkovskou pohodu. Ložnice: romantika a klid na každý večer zdroj: Pinterest V ložnici se Provence mění v ztělesnění romantiky a pohodlí. Pastelové tóny pistáciové, šeříkové či máslové spolu s jemnou tapetou vytvářejí snovou kulisu pro odpočinek. Texturované stěny, světlý vyřezávaný či kovaný nábytek a především velká pohodlná postel, kolem níž se vše točí. Magazín Svítíte si dobře? Tohle může pomoci vašemu spánku i zdraví Místo těžkého a tmavého nábytku zvol světlejší kousky, které neubírají místnosti světlo ani prostor. Na podlaze bělený dub a malý koberec podtrhnou útulnost, zatímco vzdušné záclony propustí do ložnice co nejvíce denního světla. Provensálský styl pro venkovský dům zdroj: Pinterest Tento styl je jako stvořený pro venkovské domy, chaty i chalupy. Hodí se do prostorných světlých místností, ale i do menších pokojů, kde jeho světlost a jednoduchost působí jako balzám. Přizpůsobte si Provence svým potřebám: kombinujte, experimentujte a hlavně si užívejte ten pocit, že jste kousek jižní Francie přinesli domů.

