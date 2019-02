Z polského hovězího se salmonelou se na jihu Moravy snědlo 22 kilogramů

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Z polského hovězího, v němž se vyskytly bakterie salmonely, se ve dvou jihomoravských podnicích snědlo téměř 22 kilogramů. Podle zjištění Státní veterinární správy (SVS) se do podniků v Brně a Pohořelicích na Brněnsku dostalo 229 kilogramů závadného hovězího, nesnědené maso se vrátilo dodavateli, oznámil mluvčí SVS Petr Majer. Podle informací od odběratelů prošlo maso tepelnou úpravou, při které se bakterie zničí. Lidem by tak neměly hrozit zdravotní problémy.

V brněnské Jídelně Kocourek v Křenové ulici v Brně odebrali 170 kilogramů, z toho se snědlo více než devět kilogramů. Petr Bzduch z Pohořelic, který provozuje občerstvení Řeznická bašta, odebral 59 kilogramů a lidé snědli 12,4 kilogramu.

Oběma odběratelům maso dodal dovozce Frost Logistics ze středočeských Dolních Jirčan. Šlo o vakuově balené maso, které mělo datum spotřeby v březnu. Maso patřilo firmě Animalco ze skupiny Agrofert. Kontaminovaná zásilka měla celkem 700 kilogramů.

Vedle dvou jihomoravských odběratelů se maso dostalo také do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci a do MP Krásno ve Valašském Meziříčí. Maso pro Bikos zůstalo ve skladu a bude zlikvidováno. Závadné hovězí putovalo také na Slovensko do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom.

Veterináři odebrali vzorky masa minulý týden a ve středu obdrželi výsledky. Ode dneška musí být veškeré hovězí dovezené z Polska zkontrolované v certifikované laboratoři, jinak nebude smět na trh. Na vlastní náklady musí kontrolu udělat obchodník. Policie se již od středy zaměřila na kontrolu nákladních aut. Pokud budou mít podezření na problematické zboží, vyrozumí krajské veterináře.