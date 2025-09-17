Z nejhoršího venku! Jana Boušková už je konečně doma. Kdy se vrátí do Prostřeno?
17. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Mizérie je snad konečně u konce a oblíbená herečka přemýšlí o návratu.
Jen samá bolest, trápení a utrpení. Milovaná herečka Jana Boušková si opravdu neprožila úplně jednoduchý rok.
Po zlém úrazu musela na složitou operaci páteře, což je zákrok, který vážně nerozchodíte za týden. Jana strávila celé měsíce jen na lůžku, pak ji v rehabilitačním centru znovu učili chodit.
Celou dobu ji oddaně podporoval její milující manžel Václav Vydra, který pomáhal, jak mohl, ale samozřejmě nezastíral, že se velmi těší, až se Jana vrátí z nemocnic konečně domů.
Dočkal se: „Jana je zaplaťpánbůh doma a rehabilituje. Jsem moc rád, že ji mám zpátky. Ale to ona je taky moc spokojená. Výrazně pookřála,“ prozradil Vydra pro eXtra.cz.
V domě navíc momentálně panuje zvířecí divočina: „Navíc máme malé štěňátko, takže teď máme tři psy a doma je tím pádem hodně veselo. A i to je pro Janu zpestření,“ usmíval se herec spokojeně.
Dobré zprávy měl i pro fanoušky pořadu Prostřeno!, kde Janu Bouškovou prozatím zastupuje její kamarádka Jana Paulová.
„Uvidíme, jak to bude na podzim s případným návratem Janičky do práce, do Prostřeno!,“ nastínil Vydra.
„Je to zatím ještě ve hvězdách. Ale snad se už bude moci vrátit. Když to půjde, tak se Jana brzy zase objeví zpět ve studiu,“ ujistil.