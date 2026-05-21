Z nebe padaly miliony a na ulici vypuklo šílenství. Žena jen tak vyhodila z balkonu celoživotní úspory
21. 5. 2026 – 9:27 | Magazín | Jiří Rilke
V ulicích asijského města proběhla scéna, která by se neztratila v hollywoodské filmové produkci.
Představte si, že si v klídku jdete po ulici, a najednou se vám na hlavu začnou snášet tisícovky. Že se to může stát jenom ve filmu nebo bláznivém seriálu? Chyba lávky, přesně tuhle scénu si totiž prožili obyvatelé Činy, kde na ulici div nevypukla rvačka o peníze padající z mrakodrapu.
K nezvyklé situaci došlo v rezidenčním komplexu Star Lake City ve městě Šan-tchou (provincie Kuang-tung).
Obyvatelé i náhodní kolemjdoucí zůstali v naprostém šoku, když se z jednoho z balkonů začaly snášet bankovky v nominální hodnotě 1 000 hongkongských dolarů. Evidentně rozrušená a křičící žena je vyhazovala plnými hrstmi a nedržela se zpátky: Podle odhadů vyhodila nazdařbůh asi milion hongkongských dolarů, což v přepočtu činí skoro čtyři miliony korun.
Odhady se nicméně různí, podle některých mohlo jít ještě o daleko větší sumu, jiní zase hádají nižší částky. Oficiální potvrzení chybí.
Jen tak hodit z okna ekvivalent třeba velmi dobře vybaveného Audi Q8 ale samozřejmě není jen tak. Hned se začaly šířit spekulace, že za všechno mohla extrémně vyostřená hádka s manželem, jejímž výsledkem bylo právě demonstrativní zahození rodinných úspor.
Oficiální prohlášení úřadů však později přineslo mnohem smutnější vysvětlení. Jak uvedl hongkongský deník The Standard, představitelé městské části vysvětlili, že žena jednala ve stavu těžkého emočního rozrušení, které bylo způsobeno vážným onemocněním člena rodiny. Poté, co ji záchranáři a policisté na místě uklidnili, se její stav naštěstí stabilizoval.
Policie a hasiči také zakročili na ulici. Autority potvrdily, že bankovky byly pravé, a vyzvaly všechny, aby je vrátili.
Což pak řada sběračů skutečně udělala, ale kolik z celkové sumy se nakonec doopravdy sešlo zpátky, už nikdo nepotvrdil. Kolik bankovek by se asi rozrušené paní vrátilo, kdyby je vyhodila u nás?