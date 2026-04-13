Z herečky investorkou: Opustila Hollywood a vydělala jmění. Tuhle herečku znáte z jiné role
13. 4. 2026 – 13:42 | Zpravodajství | Alex Vávra
Z herečky známé z filmů 80. let se stala miliardářka a spolumajitelka basketbalového týmu. Příběh Jami Gertz ukazuje, že skutečný úspěch může začít až ve chvíli, kdy se člověk odváží změnit směr.
Jami Gertz je důkazem, že hollywoodská kariéra nemusí být konečnou destinací, ale klidně jen začátkem mnohem většího příběhu. Z herečky, kterou si lidé pamatují z kultovních filmů 80. let, se postupně stala jedna z nejbohatších osobností spojených s filmovým průmyslem. Její cesta spojuje talent, odvahu měnit směr i schopnost využít příležitosti, které se neobjevují každý den.
Už jako teenager se dostala do světa showbyznysu, když byla objevena během talentové soutěže. Následovaly role v seriálech jako Square Pegs, The Facts of Life nebo Dreams, které jí otevřely dveře k filmovým projektům. Diváci si ji brzy spojili s tituly jako Sixteen Candles, The Lost Boys nebo Less Than Zero. Zajímavé je, že už v šestnácti letech vydělávala více než její otec, což zásadně změnilo její pohled na finance i vlastní nezávislost. Už tehdy bylo jasné, že nepůjde o obyčejnou kariéru.
Začátky kariéry a osobní život
Klíčový moment přišel v roce 1986, kdy se seznámila s investorem Tony Ressler. Jejich setkání nebylo nijak okázalé, proběhlo přes jejího publicistu při společenské večeři v Los Angeles. Přesto mezi nimi rychle vzniklo silné pouto a o tři roky později se vzali.
Zajímavostí je, že v té době byla finančně úspěšnější právě ona. Na rozdíl od častého předpokladu tedy její majetek nevznikl díky sňatku, ale naopak – už před ním měla velmi solidní příjmy. Financovala jejich první společné bydlení i dovolené, což jen podtrhuje její tehdejší postavení.
Během 90. let pokračovala v herecké kariéře a objevila se ve filmech jako Jersey Girl nebo Twister. Na televizních obrazovkách zazářila v seriálech Sibs, Still Standing a Ally McBeal, kde si vysloužila nominaci na cenu Emmy. Současně její manžel budoval investiční impérium – spoluzaložil Apollo Management a později Ares Management, čímž se stal jedním z významných hráčů ve finančním světě.
Rodinný život přitom nezůstal stranou. Společně vychovali tři syny a snažili se skloubit náročné kariéry s rodinou. Gertz se navíc pokusila prosadit i jako producentka, když založila společnost Lime Orchard Productions. Ta sice zaznamenala umělecký úspěch díky filmu A Better Life, ale finančně se neukázala jako dlouhodobě udržitelná.
Přechod k podnikání a život mimo Hollywood
Zlom přišel ve chvíli, kdy se začala více orientovat na investice. Zkušenosti ze showbyznysu jí pomohly v komunikaci i veřejném vystupování, což se ukázalo jako velká výhoda v byznysovém prostředí. Společně s manželem začali hledat nové příležitosti, které by přesahovaly svět filmu. Nejvýraznějším krokem byl rok 2015, kdy se rozhodli koupit basketbalový tým Atlanta Hawks. Rozhodnutí nepadlo snadno a provázely ho pochybnosti i obavy, ale nakonec převážila chuť zkusit něco nového. Tento krok je definitivně posunul z Hollywoodu do světa velkého byznysu.
Kromě toho získali také podíl v baseballovém týmu Milwaukee Brewers. Díky chytrým investicím, dlouhodobému uvažování a spolupráci se silnými partnery se jim podařilo výrazně rozmnožit majetek. Gertz se tak stala jednou z nejbohatších žen spojených s Hollywoodem, přestože její hlavní příjmy už dávno nepocházejí z herectví.
Přesto na svou původní profesi nezanevřela. Ještě v posledních letech se objevila v několika menších projektech, ale sama přiznává, že dnes preferuje klidnější a soukromější život. Herectví jí dalo zkušenosti, sebevědomí i kontakty, které později využila v úplně jiném oboru.
Příběh Jami Gertz ukazuje, že skutečný úspěch často přichází ve chvíli, kdy člověk dokáže vystoupit ze své komfortní zóny. Z herečky se stala investorka, z televizní hvězdy spolumajitelka sportovního týmu a z mladé dívky, která začínala na konkurzu, žena s miliardovým jměním. Její cesta je inspirací v tom, že změna směru nemusí být krokem zpět, ale naopak začátkem něčeho mnohem většího.