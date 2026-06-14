Z extrému do extrému. Meteorologové zpřesnili předpověď: Ženou se rozpálené tropy
14. 6. 2026 – 11:15 | Magazín | BS
Počasí nám podle předpovědi předvede, jak rychle se může změnit chlad v tropický žár.
Skoro by se tomu nechtělo uvěřit, když se podíváme z okna a prohlédneme si dnešní spíše chladné a deštivé ráno. Brzy ale přijde ostrý zlom a návrat letních veder v extrémní podobě.
„Po chladnějším období se můžeme příští týden těšit na teploty přes 30 °C. Výrazně se začne oteplovat v polovině týdne, přibližně od středy, kdy k nám začne proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu,“ upozorňují meteorologové z ČHMÚ na sociální síti.
„Nejtepleji by mělo být ale až na konci týdne, hlavně o víkendu. V hladině 850 hPa – tedy kolem 1500 m n.m. - by měla mít vzduchová hmota teplotu kolem 20 °C. To už odpoledne při malé oblačnosti odpovídá v nejnižších polohách teplotám přes 33 °C, výjimečně až 35 °C,“ dodávají.
Jak ale sami meteorologové doplňují, jedná se o předpověď na týden dopředu, úplně přesné teploty jsou zatím nejisté. To, že se výrazně oteplí, už ale podle ČHMÚ jisté je.
Je to ostatně k vidění ve všech meteorologických zdrojích. Týdenní předpověď ČHMÚ počítá s teplotami okolo 35 °C o příštím víkendu, podobné hodnoty hlásí i agregát AccuWeather, který uvádí 34 °C. Model ECMWF pak halí střední Evropu i Česko do tmavorudé barvy, která také znamená hodnoty okolo 35 °C: