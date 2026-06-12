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Z chladu rovnou do tropického pekla: Meteorologové předpovídají 35 °C

12. 6. 2026 – 13:15 | Magazín | BS

Z chladu rovnou do tropického pekla: Meteorologové předpovídají 35 °C
zdroj: Freepik
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Některé průběhy meteorologických modelů naznačují možný ostrý zlom a teploty letící strmě vzhůru.

Některé meteorologické modely zvyšují při odhadech teplotního vývoje pro příští týden své hodnoty. A občas se jedná o dost výrazné změny, které by, pokud by k nim došlo, mohly přinést docela výrazný teplotní šok.

Mělo by k němu dojít ke konci příštího týdne, což je samozřejmě stále ještě docela daleko a modely proto nemohou disponovat absolutní přesností. Trend silného oteplení je nicméně patrný prakticky u každé meteorologické služby a u všech modelů.

Okolo příštího víkendu pak modely oscilují okolo 20 °C ve výšce 1500 metrů, což by se těsně nad zemí, pokud bude slunečno, mohlo rovnat teplotám klidně výrazně přesahujícím 30 °C.

Rostoucí teploty hlásí i týdenní předpověď ČHMÚ. Graf teplot sice zatím neukazuje žádný výrazný zlom a podle Českého hydrometeorologického ústavu tak přijde spíše pozvolné oteplování, ale výsledek je nakonec stejný: Teploty na konci příštího týdne a o příštím víkendu výrazně převyšující 30 °C.

„Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C, postupně 30 až 35 °C,“ uvádí ČHMÚ ke konci příštího týdne.

Horko by se mělo převalit přes celou Evropu, jak napovídá například teplotní mapa ECMWF. Na snímku předpověď k neděli 21.6.:

ecmwf 12062026 zdroj: ECMWF

Tagy:
počasí horko teplo předpověď počasí jak bude weather
Zdroje:
ČHMÚ, ECMWF
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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