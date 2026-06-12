Z chladu rovnou do tropického pekla: Meteorologové předpovídají 35 °C
12. 6. 2026 – 13:15 | Magazín | BS
Některé průběhy meteorologických modelů naznačují možný ostrý zlom a teploty letící strmě vzhůru.
Některé meteorologické modely zvyšují při odhadech teplotního vývoje pro příští týden své hodnoty. A občas se jedná o dost výrazné změny, které by, pokud by k nim došlo, mohly přinést docela výrazný teplotní šok.
Mělo by k němu dojít ke konci příštího týdne, což je samozřejmě stále ještě docela daleko a modely proto nemohou disponovat absolutní přesností. Trend silného oteplení je nicméně patrný prakticky u každé meteorologické služby a u všech modelů.
Okolo příštího víkendu pak modely oscilují okolo 20 °C ve výšce 1500 metrů, což by se těsně nad zemí, pokud bude slunečno, mohlo rovnat teplotám klidně výrazně přesahujícím 30 °C.
Rostoucí teploty hlásí i týdenní předpověď ČHMÚ. Graf teplot sice zatím neukazuje žádný výrazný zlom a podle Českého hydrometeorologického ústavu tak přijde spíše pozvolné oteplování, ale výsledek je nakonec stejný: Teploty na konci příštího týdne a o příštím víkendu výrazně převyšující 30 °C.
„Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C, postupně 30 až 35 °C,“ uvádí ČHMÚ ke konci příštího týdne.
Horko by se mělo převalit přes celou Evropu, jak napovídá například teplotní mapa ECMWF. Na snímku předpověď k neděli 21.6.: