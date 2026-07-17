William s Kate prozradili jednoduchý trik, jak udržet děti v klidu na veřejnosti. Zvládne ho každý rodič
17. 7. 2026 – 14:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Vyrazit s malými dětmi na akci plnou lidí je pro mnoho rodičů noční můrou. Dlouhé čekání, hluk, davy a spousta podnětů často končí slzami nebo vztekáním. Když se ale princ William a princezna Kate objevují na veřejnosti se svými dětmi, podobné scény téměř nikdy neuvidíte. Za jejich přístupem přitom nestojí žádné kouzlo, ale několik jednoduchých návyků, které může vyzkoušet každý.
Během letošního finále Wimbledonu dorazili William a Kate společně s princem Georgem a princeznou Charlotte. Přestože na ně mířily stovky fotoaparátů a sledovaly je tisíce diváků, děti působily po celý den klidně a uvolněně. Právě jejich chování znovu rozproudilo debatu o tom, jak královský pár zvládá veřejná vystoupení s dětmi.
Žádné okřikování před ostatními
Na fotografiích i videích z královských akcí je patrné, že William s Kate své děti na veřejnosti téměř nikdy nenapomínají zvýšeným hlasem. Když potřebují upoutat jejich pozornost, přiblíží se k nim, navážou oční kontakt a promluví tiše.
Podobný přístup popsala už dříve i bývalá královská chůva Louise Heren. Podle ní je důležité dítě neponižovat před ostatními lidmi a řešit situaci klidně a co nejvíce v soukromí. Tak dítě lépe pochopí, co po něm rodič chce. Princ William dlouhodobě usiluje o to, aby jeho děti vyrůstaly co nejnormálněji navzdory životu v královské rodině.
Děti vždy vědí, co je čeká
Jedním z pravidel, které William s Kate dlouhodobě dodržují, je příprava dětí ještě před samotnou akcí. Než dorazí mezi lidi, vysvětlí jim, kam jdou, co se bude dít a jaké chování se od nich očekává.
Právě díky tomu nejsou děti zaskočené novým prostředím a lépe zvládají i dlouhé společenské události.
Klid rodiče je nakažlivý
William i Kate působí při veřejných vystoupeních vyrovnaně. Dětem často položí ruku na rameno nebo na záda, usmějí se a mluví klidným hlasem. I v okamžicích, kdy je kolem nich hluk nebo velký dav, se snaží zachovat pohodu.
Právě drobná gesta dávají dětem pocit jistoty. Místo dlouhého napomínání nebo zvýšeného hlasu stačí krátká věta, oční kontakt a vědomí, že rodič má situaci pod kontrolou.
Malý trik, který může fungovat i u vás doma
Podobný přístup může vyzkoušet každý rodič. Před odchodem dětem jednoduše vysvětlete, kam jdete a co je čeká. Na místě na ně mluvte klidně, nekřičte přes celý prostor a místo dlouhých přednášek používejte krátké, srozumitelné věty.
Děti totiž často nereagují na hlasitost, ale na jistotu a klid, který z rodiče vyzařuje.
Královská výchova není žádná věda
William s Kate znovu ukázali, že zvládnout děti na veřejnosti nemusí znamenat přísnou disciplínu ani složité výchovné metody. Mnohdy stačí zachovat klid, dítěti věnovat pozornost a dát mu pocit bezpečí.
Právě v tom podle mnoha rodičů spočívá jejich největší rodičovský trik – a je to něco, co může bez problémů fungovat i v běžné české rodině.