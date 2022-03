WHO varuje: Útoky na zdravotnická zařízení se stávají součástí válečné taktiky

WHO ověřila 89 útoků na zdravotnická zařízení za prvních 75 dnů letošního roku – včetně 43 útoků na Ukrajině, píše server The Independent. Ukrajinský zdravotnický systém podle ní „balancuje na hraně“.

„Zdraví se v těchto situacích stává terčem, stává se součástí válečné strategie a taktiky. To je zcela nepřijatelné,“ uvedl krizový koordinátor WHO Mike Ryan. „Je to v rozporu s mezinárodním humanitárním právem,“ zdůraznil.

Strany konfliktu mají totiž na základě tohoto práva přijmout taková opatření, aby na zdravotnické pracovníky nezaútočily ani neúmyslně.

„Zdravotnický systém na Ukrajině balancuje na hraně. Vede si výjimečně dobře, ale je třeba ho podpořit, posílit, dát mu základní nástroje k záchraně životů,“ uvedl dále Ryan.

