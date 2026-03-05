Dnes je čtvrtek 5. března 2026., Svátek má Kazimír
WHO potvrdila 13 úderů na zdravotnická zařízení v Íránu

5. 3. 2026 – 17:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Tedros Adhanom Ghebreyesus ředitel WHO zdroj: Profimedia
Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila údery na 13 zdravotnických zařízení v Íránu, na který od soboty útočí Spojené státy a Izrael.

Sdělil to dnes na tiskové konferenci šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. V Libanonu útoky, které provádí jen Izrael, zasáhly jedno zdravotnické zařízení. V Íranu kvůli úderům zemřeli čtyři zdravotníci a dalších 25 bylo zraněno. Škody na zařízeních jsou spíše menší.

Představitelé WHO zároveň upozornili, že v souvislosti s konfliktem zemřely desítky lidí také v Libanonu, v Izraeli či v dalších zemích zasažených konfliktem. Desítky tisíc lidí musely v souvislosti s válkou opustit své domovy, zaznělo na tiskové konferenci WHO.

Íránské úřady dnes oznámily, že americké a izraelské údery na Írán zabily 1230 lidí. Íránská média informovala v uplynulých dnech o úderu na nejméně jednu nemocnici v Teheránu.

Pohled na poškozenou nemocnici Gandi v Teheránu Pohled na poškozenou nemocnici Gandi v Teheránu zdroj: Profimedia

"WHO ověřila 13 útoků na zdravotní péči v Íránu a jeden v Libanonu," uvedl šéf WHO a upozornil, že podle mezinárodního práva je nutné zdravotnická zařízení chránit a nikoliv na ně útočit.

Šéfka WHO pro Blízký východ Hanan Balchíová řekla, že škody zaznamenalo 11 íránských nemocnic. Podle ní většina zdravotnických zařízení byla zasažena kvůli tomu, že se nacházela blízko dalších cílů. "Nebyly oznámeny žádné strukturální škody, jen poškození menšího rozsahu," uvedla představitelka WHO. Zároveň informovala, že WHO od Íránu nedostala žádnou oficiální žádost o zdravotnické dodávky.

Šéf WHO také uvedl, že kvůli konfliktu na Blízkém východě jeho organizace pozastavila aktivity svého logistického centra pro zdravotnické krize v Dubaji, který v uplynulých dnech čelil útokům raket a bezpilotních prostředků z Íránu.

