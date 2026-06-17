Vzali jsme na sebe velký kus zodpovědnosti, řekl za majitele Litvínova Šlégr
17. 6. 2026 – 18:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dojatý k slzám byl při oficiálním převodu hokejového klubu HC Verva Litvínov jeden z nových většinových vlastníků Jiří Šlégr.
Pětapadesátiletý bývalý obránce a člen Triple Gold Clubu za triumfy na mistrovství světa, olympijských hrách i ve Stanley Cupu byl šťastný, že se mu se společností Hokej Litvínov a.s., kterou založili s někdejším útočníkem Robertem Kyselou, podařilo získat 70,95 procent akcií od Orlen Unipetrol. Šlégr si před novináři oddechl, že se jeho mateřský klub podařilo zachránit před krachem. Věří, že má světlou budoucnost.
"Člověk byl v trošku složité pozici, protože jsme podepsali mlčenlivost a nemohli jsme se k ničemu vyjadřovat. Ta jednání nebyla vůbec jednoduchá. I já věčný optimista už jsem to neviděl úplně tak, že to dopadne. Nakonec se nám povedlo najít společnou řeč. Když si vzpomenu, kolik práce za tím je a nakonec na té cílové čáře jsme včas. Nikdo jsme si nepřáli, aby klub padnul. Takže euforie je ve mně spousta," řekl Šlégr.
Cítil, že chce klubu něco vrátit. "Naším rozhodnutím jsme na sebe vzali velký kus zodpovědnosti, ale udělali jsme to srdcem a s láskou, protože jsme tady vyrostli. Klub nám něco dal a my se mu to budeme snažit touto cestou vrátit," uvedl Šlégr.
Popsal i proces záchrany. "Město Litvínov se k tomu postavilo čelem, od začátku jsme byli společně s ním a Spolkem ve vyjednávací skupině o budoucnosti klubu. Oslovovali jsme napříč republikou všechny možné partnery, jestli se nenajde někdo z mecenášů, že by klub koupil. Bohužel nebo bohudík - to ukáže budoucnost - se to nestalo. Pak je i hejtmanství, kdy pan hejtman Brabec chodil po našem regionu a snažil se komunikovat s lidmi, jak pomoci litvínovskému hokeji," řekl Šlégr.
Děkoval i fanouškům. "Kampaň Litvínov nezhasne v čele s Honzou Ptáčkem, který vzal pomyslný prapor našeho milovaného klubu a šel na barikády. Vytvořil kampaň s tričky, aby se zapojila široká veřejnost. To tu dlouho nebylo. Vlna podpory fanoušků napříč republikou. Bez nich by to nemělo smysl. Já když vyrůstal, nešel jsem hrát pro sebe, ale pro fanouška," připomněl Šlégr.
Dojalo jej, jak se dali dohromady s kamarády pro záchranu klubu. "My se rozhodli, už když jsme byli malí a přišli jsme na tento stadion. První krůčky od začátku nás spojovaly. A jsem strašně rád, ať už je to Robert Kysela, nebo Robert Reichel nebo Martin Ručinský a na dálku i Robert Lang, tak bez váhání jsme se semkli a šli jsme za jedním cílem," řekl Šlégr.
Udělali to prý stejně, jako to dělali na ledě. "Vzali jsme zodpovědnost na sebe. Jsme na to pyšní, máme všechno ale před sebou. Budeme bojovat jako na ledě. Nikdy to nevzdáme a pokusíme se všem fanouškům udělat radost. Víme, že to nebude jednoduché, ale jsme připravení tomu obětovat maximum," doplnil Šlégr.
Teď bude pracovat na složení managementu a týmu. Nadechnout se chce přes víkend, pak si sedne se zaměstnanci. "Aby věděli taky naší vizi a začít přinášet i nové lidi do klubu. Naším cílem by mělo být, aby především marketing a obchod byl na co nejvyšší úrovni, protože s tím to stoupá a padá," podotkl.
Šlégr ani Kysela nechtějí být přímo vedení klubu. "Jméno generálního manažera oznámíme velice brzy, protože o něm máme jasno. Budeme hledat lidi do různých postů, aby nám to zapadalo do koncepce, kterou začneme rozvíjet, abychom uspokojili fanouška," doplnil Šlégr.
Tým povede nadále Reichel, jenž byl šéfem realizačního týmu už v závěru sezony. Hlavní kouč Jakub Petr na lavičce skončil, naopak pokračuje asistent Jakub Petružálek. "Ještě by k nim měl někdo přijít," uvedl Šlégr. Z kádru si chce Reichel zachovat silné jádro a také sázet na mladé.
Mluvilo se například o Davidu Kämpfovi, který naposledy působil ve Washingtonu. "My jsme do dneška nemohli podepisovat. Od zítřka už můžeme, tak uvidíme, jestli se nám povede některé věci dotáhnout, které jsme měli předem domluvené. Nechci předbíhat, protože člověk pak to zakřikne a nedopadne nic," dodal Šlégr.