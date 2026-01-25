Vyzkoušejte lékárenskou věrnostní kartu a ušetřete stovky korun za doplňky stravy
25. 1. 2026 – 7:37 | Zprávy | Anna Pecena
Senioři konečně odhalují, jak při nákupu vitamínů, kloubních výživ a minerálů ušetřit bez složitých pravidel – a možná i víc než u známých slevových programů
Přiznejme si to. Když jde o zdraví a doplňky stravy, doktory nám to nepředepisují zadarmo. A i když máme penzi, cena za vitamíny, kloubní výživu nebo třeba preparáty na očistu organismu dokáže pořádně zamávat s rozpočtem. Ale co kdybych vám řekl, že lékárna, kterou navštěvujete pravidelně, má pro vás skrytou výhodu, o které se moc nemluví?
Věrnostní programy lékáren nejsou jen o pár drobných slevách. U některých z nich můžete při každém nákupu získávat body, které se dají proměnit zpět ve slevy právě na doplňky stravy nebo jiné volně prodejné přípravky. To je zcela jiná úroveň než obyčejné sezonní akce.
Jak funguje věrnostní karetní systém v lékárnách?
Většina větších sítí i menších nezávislých lékáren dnes nabízí věrnostní program. Když si zdarma založíte věrnostní kartu (někde vám ji vystaví na místě během minuty), získáváte přístup k různým výhodám: čím víc nakupujete, tím víc slev a bonusů dostáváte.
Například program Pharmacard v lékárnách LÉKÁRNY ipc nabízí přímou slevu na volně prodejné doplňky stravy a další produkty okamžitě při nákupu. Navíc za každých utracených 100 korun se vám připíší body, které můžete později proměnit za další výhody či slevy.
Podobně věrnostní programy jako Věrnostní program lékáren PharmaPoint vám přinášejí body z každého nákupu volně prodejného sortimentu. Ty se dají znovu použít právě na slevy u dalších nákupů – což je skvělé, pokud jste pravidelný zákazník doplňků stravy.
Proč o tom lékaři a lékárníci moc nemluví?
Možná vás překvapí, že zatímco trendy slevové aplikace a supermarketové karty mají velkou reklamu, lékárenské věrnostní programy často zůstávají skryté mezi regály. Lidé je jednoduše přehlédnou, protože neplatí o tom, jak „se to má dělat“, a lékárny je nepropagují tak agresivně jako jiné slevy.
Ale právě v těchto programech může senior získat slevy, které se sčítají s jinými nabídkami, a to přímo na doplňky stravy, vitamíny nebo třeba výživové přípravky pro klouby či srdce – tedy na věci, které se nejčastěji kupují mimo předpis a které vás finančně nejvíc „pálí“.
Navíc některé lékárny nabízejí i speciální mobilní aplikace pro svou věrnostní kartu, takže své výhody máte přehledně na dosah bez zbytečných papírů.
Tipy, jak z věrnostních karet vytěžit maximum
Pravidelně si kontrolujte sbírané body a nechte si vysvětlit, jak je můžete uplatnit na doplňky stravy. Ptejte se při každém nákupu, jaké akční nabídky jsou právě k dispozici pro držitele věrnostní karty. A pokud lékárna kartu nenabízí, zeptejte se, zda nemají nějaký „tichý program“, který prostě nepropagují.
Když trochu zamakáte s věrnostní kartou v lékárně, můžete za rok ušetřit nejen stokoruny, ale i desítky procent z ceny doplňků stravy, které každý senior nakupuje pravidelně.