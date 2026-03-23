Výzdoba nemusí přijít na tisíce: Action nabízí levné řešení a Velikonoce máte z krku
23. 3. 2026 – 6:01 | Magazín | BS
Oblíbený řetězec nabízí širokou nabídku potřeb i ozdob pro ty, kdo si letos chtějí užít Velikonoce ve velkém stylu.
Za výzdobu nemusíte utrácet tisíce a stejně může vypadat dobře. Stačí pár cenově dostupných dekorací, které k sobě ale dobře ladí, a výsledek bude působit lepším estetickým dojmem, než když k sobě někdo bez rozmyslu splácá drahé ozdoby, ale nezamyslí se, jestli méně není někdy více.
Oblíbený diskontní řetězec Action přitom právě nabízí řešení přesně v tomto stylu: Potřeby a dekorace, které vám nepropálí díru do peněženky, ale když je chytře spojíte dohromady, vznike příjemný velikonoční prostor.
V sekci dekorací najdeme skoro 40 různých ozdob, mezi nimi i velmi pěkné kousky: Třeba květinovou velikonoční girlandu, která zkrášlí každé okno nebo dveře, za 99,90, či velikonoční světelný řetěz s lampičkami ve tvaru vajíček za 59,90.
Obchod též nabízí spoustu sladkostí s velikonoční tematikou, pokud se chcete připravit na nápor koledníků – a nebo pořádně osladit Velikonoce svým vlastním potomkům, samozřejmě. A když už jíst, tak ve stylu: Action si též připravil sadu pro pohledné stolování o celkem 59 položkách.
Naleznete v ní různé příbory, talířky, podtácky, hrnky i velikonoční prostírání.
A na své si nakonec přijdou i ti kreativci, kteří si raději svou velikonoční krásu připraví sami, než aby kupovali hotové dekorace. Action nabízí například sadu pro výrobu kraslic za 24 korun, sadu pro děti ke tvorbě velikonočních ozdob za 39,90 či třeba pastelky za přátelských 12,90.
Ať už se nechcete moc nadřít a chcete prostě hezky ozdobit domácnost, nebo si naopak chcete všechno připravit pěkně sami, sortiment Actionu stojí za zhlédnutí. Jen pozor, některé věci s velikonoční tematikou jsou součástí týdenní akce, která brzy končí.