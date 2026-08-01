Využití dešťové vody může na zahradě ušetřit tisíce. Ale pozor, za špatnou nádrž hrozí likvidační pokuty
1. 8. 2026 – 8:14 | Magazín | BS
Zalévat zahradu dešťovkou ušetří za sezónu klidně tři tisíce korun – kubík vody stojí v Praze 157 korun. U podzemních nádrží se ale dá snadno šlápnout vedle a pokuta za stavbu bez povolení jde do milionů.
Sud pod okapem? Úřady nic řešit nebudou
Plastový nebo dřevěný sud pod svodem ze střechy nikoho nezajímá. Na vlastní zahradě jich můžete mít, kolik se vám tam vejde, a klidně je hadicemi propojit do kaskády, která funguje bez elektřiny i čerpadla. Jeden sud vyjde na několik stovek až tisíc korun.
A vyplatí se to rychle. Kubík vody stojí v Praze letos 157,21 korun včetně DPH – 77,87 korun vodné a 79,34 korun stočné. Kdo za sezónu prolije zahradou dvacet kubíků pitné vody, zaplatí za ni přes tři tisíce.
Podzemní nádrž: Hlídejte si 40 metrů, tři metry a dva metry
Možný zádrhel přichází, jakmile chcete nádrž schovat pod zem. To totiž začíná platit stavební zákon č. 283/2021 Sb. Jeho první příloha vymezuje takzvané drobné stavby, u kterých povolení nepotřebujete.
Mantinely jsou přísnější, než si většina kutilů myslí: Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 40 metrů čtverečních, podsklepení nesmí jít hlouběji než tři metry a od hranice sousedního pozemku musíte odstoupit nejméně dva metry.
K tomu jedna podmínka: I po dokončení musí zůstat aspoň polovina plochy pozemku schopná vsakovat dešťovou vodu.
Pozor také na jednu změnu v zákoně, které si ne každý všiml: Často citovaný limit 50 kubíků objemu platil ve starém stavebním zákoně, v tom novém už od roku 2021 už ho nenajdete – rozhoduje plocha a hloubka, tedy definice drobné stavby, ne litry.
Hranice, za kterou hrozí milionová pokuta
Když se do parametrů drobné stavby nevejdete, spadá nádrž pod přílohu číslo dvě. Podzemní stavby do 300 metrů čtverečních a do tří metrů hloubky jsou stavby jednoduché a s nimi už na stavební úřad zkrátka a dobře musíte.
Spoléhat na to, že si toho nikdo nevšimne, je docela ostrá loterie: Za provedení záměru bez povolení může totiž úřad podle paragrafu 301 stavebního zákona uložit pokutu až dva miliony korun. Nařídit může i odstranění černé stavby na vaše náklady.
A pokud nádrž ovlivňuje podzemní nebo povrchové vody, mění odtokové poměry nebo je součástí většího vodního systému, jde o vodní dílo. Vedle stavebního úřadu se pak do hry dostává i ten vodoprávní.
Přebytečnou vodu do kanálu? Až jako poslední možnost
Ani velká nádrž není bezedná a při přívalovém dešti se naplní během minut. Vyvést přepad na chodník, na silnici nebo k sousedovi nejde. Paragraf 140 stavebního zákona stanoví jasnou hierarchii, jak se srážkovou vodou nakládat.
Priorita číslo jedna je akumulace a další využití, vsakování na vlastním pozemku nebo výpar. Teprve když prokážete, že to hydrogeologické poměry nebo velikost pozemku neumožňují – typicky kvůli nepropustnému jílu – smíte vodu odvádět do dešťové kanalizace.
Dotace ano, ale už jinou cestou
Český hydrometeorologický ústav letos v květnu hlásil, že se sucho na našem území znovu výrazně prohlubuje, a že déšť se na stavu podzemních vod projevuje jen minimálně. O důvod víc chytat každou cennou kapku.
Souhlasí i vláda: Na nádrž si můžete říct o dotaci. Jen pozor kde. Oblíbený samostatný program Dešťovka už totiž příjem žádostí ukončil.
„Novou žádost na opatření typu ‚Dešťovka‘ si můžete podat v nové etapě programu Nová zelená úsporám,“ upozorňuje web programu. Podmínky i formulář najdete na stránkách Nové zelené úsporám.