Vytříbeně a levně! Slavná herečka se nestydí spořit: "Mám ráda, když je sleva aspoň dvacet procent"
22. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Nakupuje ve slevě a je na to pyšná.
Oblíbená herečka Jana Švandová už má sice na krku skoro osm křížků, vůbec jí to ale nezpomaluje: S radostí přijímá nové role v seriálech a na společnosti vždy přitahuje pozornost svým vytříbeným stylem.
V novém seriálu Bratři a sestry si zahraje pokrokovou babičku: „V tomhle seriálu jsem velice moderní a fresh babička. Je i technicky zdatná. Zvládá sociální sítě a virtuální svět je pro ni hračka. Dokonce radí i vnoučatům. Je to vtipná žena, i když občas trochu sarkastická. Má ráda svět, ve kterém žije a svoji rodinu,“ prozradila pro Super.cz.
Samozřejmě by se nabízelo srovnání s realitou: Jana i mimo kamery vždy působí svěže a moderně. Sama přiznává, že si je se svou postavou celkem podobná, jen prý po technické stránce na tom není až tak dobře.
„A taky nejsem tak bohatá jako ta moje seriálová babička. Jinak jsem to ale tak trochu já,“ směje se.
Udržovat si styl a řešit oblečení přitom Janu nijak finančně nevyčerpává. Sama totiž přiznává, že nakupuje hlavně ve slevách a nestydí se spořit:
„Nebylo to zase tak drahé, já ráda nakupuji ve slevě. Tohle jsou šaty, které mám už delší dobu a sleva na ně také byla. Mám ráda, když je to aspoň dvacet až třicet procent,“ svěřila se.
„Minimálně,“ doplnila významně.