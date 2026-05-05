Vysvětlení jak ze sci-fi: Vědci odhalili, proč antický beton vydržel tisíce let. Moderní inženýři mohou jen závidět
5. 5. 2026 – 10:00 | Magazín | Jiří Rilke
Že moderní technologie nemají konkurenci? Ve stavitelství to neplatí: Beton ze starého Říma totiž strčí ten dnešní do kapsy s naprostým přehledem.
Máte radost, když se vám povede pěkně vybetonovat sloupky nebo třeba zabetonovat obrubníky na zahradě? Jasně, kdo by neměl. A pokud jste práci odvedli opravdu pořádně, vydrží klidně celý život. Ale... ne o moc déle.
A když se zaměříme na moderní stavitelství, situace není jiná, byť by člověk tak nějak předpokládal, že pokrokové budování bude využívat supermoderní materiály s nedostižnými vlastnostmi... Jenže ono ne. Postavíme dálnici a za pár let opravujeme výmoly. Vztyčíme most a za padesát let ho můžeme sanovat za miliardy.
A pak se člověk podívá třeba na Pantheon uprostřed Říma. Stavbu s největší betonovou kupolí na světě. A pozor, bavíme se o čistém betonu, ve kterém není žádné železo nebo jiná výztuha. Na svém místě stojí už 2000 let a beton vypadá, jako byste ho vylili včera. I člověku, který o stavařinu nikdy ani nezavadil, by muselo okamžitě dojít, že tu zkrátka něco nehraje.
Jak to, že moderní beton má projektovanou životnost maximálně 100 let a někdy i méně, a antický materiál nevzrušeně čelí celým tisíciletím?
Vědci se dlouho domnívali, že za pevnost římského betonu může především přimíchaný vulkanický popel, ale až relativně nedávno se konečně podařilo rozklíčovat opravdové tajemství antického stavitelství.
Badatelé, kteří se svým objevem pochlubili v prestižním vědeckém časopise Science Advances, přišli se závěrem, který zní jak ze sci-fi: Starořímský beton se umí sám opravit.
Za všechno mohly maličké, milimetrové hrudky bílého materiálu, které jsou běžně k nalezení ve starověkém betonu. Moderní výzkumníci je po dlouhé roky automaticky odsuzovali jen jako důkaz řemeslného šlendriánu, špatného míchání či použití nekvalitních materiálů.
Jenže nemohli být dále od pravdy, což si uvědomil šéf výzkumného týmu Admir Masic: „Dlouho mě rozčilovalo, že se věda domnívala, že hrudky vápna v betonu byly důsledkem nekvalitního procesu. Však pokud Římané věnovali obrovskou pozornost a úsilí, aby vytvořili tak fantastický konstrukční materiál, a vylepšovali a ladili jeho recept celá staletí, opravdu by se pak neobtěžovali ho pořádně zamíchat?“ řekl pro MIT News.
A právě Masicův vědecký tým pak rozluštil onu tisíce let starou hádanku: Římané totiž ve skutečnosti nemíchali do betonu hašené vápno, jak se předpokládalo, ale daleko agresivnější nehašené, a to za velmi vysokých teplot. A právě díky horkému míchaní vznikly zmiňované bílé hrudky uhličitanu vápenatého, které pak sloužily jako samoopravný mechanismus.
Jakmile se totiž v betonu vytvořila maličká trhlina, do které pronikla voda, vysoce reaktivní vápenné hrudky po styku s ní okamžitě krystalizují a krystal velmi rychle zatmelí celou trhlinu. Beton se tak v řádu týdnů sám uzdraví dřív, než se trhlina stačí rozšířit, a stavba se s přibývajícími staletími stává stále silnější a pevnější místo toho, aby se drolila a rozpadala.
Jinak řečeno, moderní stavitelství dostává pořádně na frak: Starořímské doky tisíce let bičují bouře i slané vlny a přesto vypadají tak rok staré. My se mezitím pereme s železobetonem starým pár desítek let, který už začíná být na odpis.
Vědci a technici už ale pracují na tom, aby se starořímské metody mohly časem začít opět používat i v dnešním stavitelství. Nejenže by se ohromně ušetřilo na údržbě, velmi bychom tím také ulevili planetě: Výroba cementu je totiž zodpovědná za zhruba 8 % celosvětových emisí skleníkových plynů.
Kdyby se podařilo vyrábět beton, který vydrží tisíc let místo padesáti a nebylo by proto potřeba produkovat stále nový cement, Země by nám poděkovala.