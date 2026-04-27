Výstřely na galavečeru: Byl útok na Trumpa skutečný, nebo jen dokonale sehrané divadlo?
27. 4. 2026 – 13:03 | Zpravodajství | Alex Vávra
Střelba na prestižní večeři korespondentů Bílého domu šokovala Washington i celý svět. Z luxusního večera se během chvíle stala scéna plná paniky, zatímco internet zaplavily spekulace, že vše mohlo být zinscenované.
Slavnostní večer, který měl patřit tradici, médiím a společenskému lesku, se v sobotu večer ve Washingtonu proměnil v dramatickou událost plnou strachu i otazníků. Prestižní večeři korespondentů Bílého domu v hotelu Washington Hilton přerušila střelba a následná evakuace hostů včetně prezidenta Donalda Trumpa.
Ironií osudu jde o místo, které už jednou vstoupilo do dějin násilím – právě v tomto hotelu byl v roce 1981 postřelen tehdejší prezident Ronald Reagan. Tentokrát se sice podařilo útok rychle zastavit, ale atmosféra večera se během okamžiku změnila v chaos.
Střelba v sále plném celebrit a politiků
Když se v luxusním sále ozvaly výstřely, hosté v elegantních šatech a smokinzích instinktivně reagovali – schovávali se pod stoly, převraceli židle a snažili se pochopit, co se děje. Bezpečnostní složky okamžitě zasáhly, obklopily prezidenta a vyvedly ho z místnosti. Celý zásah proběhl během několika minut, ale pro přítomné šlo o nekonečně dlouhé okamžiky nejistoty.
Podezřelý byl krátce poté zadržen. Podle informací jde o Cola Tomase Allena, jednatřicetiletého muže z Kalifornie. Vyšetřovatelé uvedli, že byl ozbrojen několika zbraněmi a jednal sám. Podle dosavadních zjištění se měl zaměřit na představitele administrativy.
Allen působil navenek jako nenápadný člověk – na profesní síti LinkedIn se prezentoval jako strojní inženýr, vývojář her a učitel. Studoval na prestižním California Institute of Technology a později získal titul z informatiky na California State University. Lidé z jeho okolí ho popisovali jako tichého a zdvořilého, což kontrastuje s brutalitou činu, ze kterého je nyní obviněn.
Konspirační teorie a pochybnosti na internetu
Zatímco se situace na místě uklidňovala, na internetu se rozhořela úplně jiná bouře. Sociální sítě jako X nebo Bluesky zaplavily spekulace, že celý incident mohl být zinscenovaný. Někteří uživatelé poukazovali na to, že se krátce po střelbě zvažovalo pokračování akce, což jim připadalo nepochopitelné vzhledem k vážnosti situace. Jiní zpochybňovali, jak se mohl ozbrojený muž dostat tak blízko k jednomu z nejstřeženějších míst v zemi.
Další vlnu spekulací vyvolaly mediální momenty. Například přerušený vstup reportérky Aishah Hasnie ze stanice Fox News nebo výrok tiskové mluvčí Karoline Leavitt před akcí, který byl zpětně interpretován jako podezřelý. Přestože existují racionální vysvětlení těchto situací, na sociálních sítích rychle získaly jiný význam.
Do diskusí se zapojili i známí komentátoři a influenceři, kteří kladli otázky ohledně načasování incidentu, jeho možného politického dopadu i rychlosti, s jakou se začaly objevovat různé interpretace. Někteří naznačovali, že podobná událost by mohla odvést pozornost od jiných témat nebo posílit určité politické narativy.
Navzdory těmto spekulacím však zatím neexistují žádné důkazy, které by teorii o zinscenování podporovaly. Úřady nadále vycházejí z toho, že šlo o čin jednotlivce.
Večeře korespondentů bude odložena na pozdější termín. Událost ale zanechala silný dojem – nejen kvůli samotné střelbě, ale i kvůli tomu, jak rychle se vedle faktů začaly šířit pochybnosti. Ve světě, kde se informace šíří během vteřin, totiž podobné události nekončí výstřely, ale pokračují v nekonečné debatě o tom, co se vlastně stalo a čemu lze věřit.