Výstava Jan Pištěk: Skryté příběhy vám ukáže strhující práci českého umělce

24. 6. 2025 – 11:25

Jan Pištěk (nar. 1961) patří ke generaci tvůrců, jež vstoupila na uměleckou scénu v polovině osmdesátých let a zásadně formovala celé porevoluční období.

Je bytostně spjat s postmodernou, která jej uvedla do kosmopolitního prostředí i rozšířeného pojetí obrazu a obraznosti. Z ní vyrůstá Pištěkův zájem o znak, tvarovou skladebnost a technologický proces vzniku malby, stejně jako její filozofický rozměr.

V roce 1980 Pištěk absolvoval pražskou Střední uměleckou školu Václava Hollara, v letech 1980 až 1986 navázal studiem na Akademii výtvarných umění, kde se stal roku 1990 odborným asistentem a pět let působil v ateliéru malby (profesor Bedřich Dlouhý). Během devadesátých let pro něj byla důležitá spolupráce s pražskou Galerií Behémót, patřil k jejím kmenovým autorům. Silný vliv na jeho uvažování a další směřování měly cesty za oceán (Triangle Artist’s Workshop v New Yorku a studijní cesta po americkém středozápadě) a přímá zkušenost s mezinárodním prostředím.

Vedle volné tvorby se v letech 1997 až 2002 jako kostýmní výtvarník věnoval také práci pro film a divadlo. Se svým otcem Theodorem Pištěkem spolupracoval na rozsáhlých amerických produkcích natáčených v České republice a výpravných českých muzikálech. Samostatně se pak podílel na projektech divadla bratří Formanů na lodi Tajemství a v Národním divadle.

Výstava v Královském letohrádku na Pražském hradě je rekonstrukcí formativních dějů, konceptuálních a stylových proměn, jimiž Pištěkova tvorba prošla. Zároveň je výběrem z jeho klíčových děl – figurují v něm některé z realizací z velkých státních i soukromých sbírek, ale také nová tvorba z posledních let, v níž se Pištěk živě navrací k některým tématům. V působivém prostředí Královského letohrádku se tak odvíjí příběh malířovy tvorby počínaje rokem 1988 až po současnost.

Kurátorkou výstavy je Barbora Kundračíková.

Výstavu pořádá Správa Pražského hradu

