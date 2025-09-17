Výsledky 1. kola fotbalové Ligy mistrů
17. 9. 2025 – 8:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Výsledky fotbalové ligy mistrů.
1. kolo:
Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)
Branky: 72. Martinelli, 87. Trossard. Rozhodčí: Rumšas (Lit.).
PSV Eindhoven - Saint-Gilloise 1:3 (0:2)
Branky: 90. Van Bommel - 9. David z pen., 39. El Hadj, 81. Mac Allister. Rozhodčí: Taylor (Angl.).
Benfica Lisabon - Karabach 2:3 (2:1)
Branky: 6. Barrenechea, 16. Pavlidis - 30. Andrade, 48. Durán, 86. Kaščuk. Rozhodčí: Lambrechts (Belg.).
Juventus Turín - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)
Branky: 67. a 90.+4 Vlahovič, 63. Yildiz, 90.+6 Kelly - 52. Adeyemi, 65. Nmecha, 75. Couto, 86. Bensebajní z pen. Rozhodčí: Letexier (Fr.).
Real Madrid - Olympique Marseille 2:1 (1:1)
Branky: 29. a 81. obě z pen. Mbappé - 22. Weah. Rozhodčí: Peljto (Bosna). ČK: 72. Carvajal (Real).
Tottenham - Villarreal 1:0 (1:0)
Branka: 4. vlastní Júnior. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.).