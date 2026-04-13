Výrok prezidenta, který nikdy nezazněl, přesto vyvolal vlnu nenávisti. Sdíleli jste?
13. 4. 2026 – 9:58 | Zprávy | Žaneta Kaczko
Stačila jedna smyšlená věta a tisíce lidí uvěřilo něčemu, co nikdy nezaznělo. Případ falešného výroku Petra Pavla ukazuje, jak rychle se může lež proměnit v "senzaci", pokud zapadne do našich emocí. Lež nemusí být složitá, stačí, když zasáhne emoce. Situace údajného výroku prezidenta ukazuje, jak nebezpečně tenká je hranice mezi realitou a manipulací.
V posledních týdnech se českým internetem začal šířit šokující citát připisovaný prezidentu Petru Pavlovi. Podle příspěvku se prezident vyjádřil o demonstraci na Letné tak, že si nesmírně váží každého, kdo upřednostnil občanskou odpovědnost před tradičním českým hédonistickým užíváním si víkendu. Podle tohoto textu Pavel tyto občany označil za přemýšlející občany, kteří chápou, na jak nebezpečně nakloněnou rovinu se společnost dostala.
Tato slova vyvolala okamžitou vlnu rozhořčení, tisíce sdílení a nenávistných komentářů. Problém je v tom, že prezident nic takového neřekl. Jak zjistil server Demagog.cz, citace je zcela smyšlená a ve skutečnosti šlo o parafrázi komentáře jiného uživatele ze sociálních sítí, kterou někdo záměrně vložil prezidentovi do úst.
Tento případ je učebnicovou ukázkou toho, jak funguje moderní dezinformace a jaký dopad může mít na celou společnost.
Téma šíření dezinformací a manipulace s veřejným míněním je v dnešní digitální době jedním z nejpalčivějších problémů. Článek na serveru Demagog.cz, který rozkrývá nejen smyšlenou citaci prezidenta Petra Pavla ohledně demonstrací na Letné, je jen špičkou ledovce v mechanismu, který má za cíl rozdělovat společnost a podněcovat nenávist.
Zde je hlubší pohled na to, proč jsou tyto dezinformace tak nebezpečné a jak se jim bránit.
Jak vzniká "pravda"
Dezinformace často nepracují s úplným nesmyslem, ale s tzv. emocionálním nábojem. V případě falešného citátu Petra Pavla byla použita technika přiřazení cizích, radikálnějších slov známé osobnosti. Cílem není jen poškodit jméno konkrétního člověka, ale především vyvolat u čtenářů pocit ohrožení, nespravedlnosti nebo hněvu.
Když vidíme citát, který potvrzuje náš negativní postoj k nějakému politikovi či skupině, náš mozek zažívá tzv. potvrzovací zkreslení (confirmation bias). Máme tendenci věřit informacím, které zapadají do našeho vidění světa, a vypínáme kritické myšlení. Právě v tento moment se stáváme nejsnadnějším terčem.
Emoce jako varovný signál
Nejdůležitější pravidlo mediální gramotnosti zní: Pokud ve vás zpráva vyvolá okamžitý a silný hněv, strach nebo rozhořčení, zbystřete. Dezinformátoři vědí, že emoce jsou nepřítelem logiky.
- Zastavte se: Než kliknete na tlačítko „sdílet“, dopřejte si minutu klidu.
- Ptejte se: Proč mi to ten člověk říká? Proč teď? Kde je zdroj?
- Hledejte kontext: Často je věta vytržena z kontextu, nebo, jako v tomto případě, vůbec neexistuje a pochází z komentáře úplně jiného uživatele na sociálních sítích.
Rozdělená společnost a "bubliny"
Šíření nepravdivých citací prohlubuje příkopy mezi lidmi. Vytváří obraz nepřítele, který pohrdá „obyčejnými lidmi“ nebo má „totalitní sklony“. Když se taková zpráva masivně šíří, lidé na obou stranách barikády se uzavírají do svých informačních bublin. Přestávají spolu mluvit a začínají na sebe nahlížet jako na nepřátele, nikoliv jako na spoluobčany s jiným názorem.
Tento stav je pro demokracii devastační, protože bez společné shody na tom, co jsou fakta, nelze vést konstruktivní dialog.
Umění naslouchat "druhé straně"
Klíčem k ozdravení společnosti je ochota dát prostor i té straně, se kterou nesouhlasíme. To neznamená přijmout jejich názory, ale ověřit si, co skutečně řekli.
- Ověřování u zdroje: Pokud někdo tvrdí, že politik řekl něco skandálního, hledejte záznam celého projevu nebo oficiální vyjádření.
- Informační hygiena: Sledujte i média, která nejsou vaším primárním zdrojem. Pomůže vám to pochopit argumentaci druhé strany a lépe odhalit, kdy jsou fakta ohýbána.
Pravda jako společný zájem
Ověřování informací není jen práce pro novináře nebo fact-checkery. Je to zodpovědnost každého z nás. Sdílením neověřené lži se stáváme spolupachateli na rozsévání nenávisti. Pravda je často nudnější a složitější než křiklavá dezinformace, ale je to jediný pevný základ, na kterém můžeme jako společnost stavět. Než příště uvěříte šokujícímu sdělení, vzpomeňte si na staré přísloví: Dvakrát měř, jednou “sdílej”.