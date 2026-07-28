Výrobce Zentiva preventivně pozastavil distribuci léku na AHDH či roztroušenou sklerózu
28. 7. 2026 – 18:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Výrobce léků Zentiva preventivně pozastavil vydávání některých šarží léku na AHDH Atominex, roztroušenou sklerózu Fingolimod Zentiva a pro léčbu chronického přetížení organismu železem Deferasirox Zentiva v lékárnách, nesmí se do nich ani distribuovat.
Opatření se týká také volně prodejného přípravku na reflux a pálení žáhy Helicid Neo. Na sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako první upozornil server TN.CZ. Většiny těchto léků byly loni na český trh dodány podle statistiky SÚKL desítky tisíc balení.
"Pozastavení distribuce a výdeje výše uvedených šarží léčivých přípravků z důvodu prověření možné závady v jakosti," uvedl SÚKL. Jak mají lidé postupovat v případě, že mají léky daných šarží doma, dokument neuvádí. Obecně se ale v takových případech doporučuje kontaktovat lékaře či lékárnu. Podobných sdělení nebo informačních dopisů týkajících se užívání léčiv vydává SÚKL každý týden několik.
Podle mluvčí Zentivy Hannah Huntly nic nenasvědčuje tomu, že by nastalá situace měla dopad na pacienty. "Bezpečnost pacientů bereme velmi vážně a úzce spolupracujeme se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Jedná se o dočasné a preventivní opatření," uvedla pro TN.CZ.
U léku na poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) Atominex se omezení distribuce a výdeje týká téměř 60 šarží léku různé síly od deseti do 100 miligramů s dobou použitelnosti od července 2026 do prosince 2027. Loni ho výrobce podle údajů SÚKL na český trh dodal téměř 62.000 balení.
U léku Fingolimod Zentiva na roztroušenou sklerózu se opatření týká tří šarží s dobou použitelnosti do listopadu 2027 a února či března 2028. Loni jich bylo v ČR k dispozici zhruba 77.000 balení. Na trhu jsou i léky s podobným názvem od jiných výrobců.
U léku Deferasirox Zentiva byl pozastavený výdej balení čtyř šarží s dobou použitelnosti do letošního října a března, září a prosince 2027. Loni jich bylo dodáno asi 2300 balení.
Volně v lékárně bez předpisu si lidé mohou koupit přípravek Helicid Neo, který pomáhá zmírňovat příznaky refluxu a pálení žáhy. Pozastavený výdej mají dvě šarže s dobou použitelnosti do června a srpna 2027. Loni bylo tohoto přípravku do Česka vydáno více než 49.000 balení.