Vypadá to jako nesmysl, ale funguje to. Hoďte kouli z alobalu do myčky a sledujte, co se stane
18. 6. 2026 – 17:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Internet je plný podivných domácích triků. Některé nefungují vůbec, jiné jsou vyloženě nebezpečné. Pak jsou ale takové, které znějí naprosto absurdně, a přesto za nimi stojí skutečné vysvětlení. Jedním z nich je obyčejná koule z alobalu vhozená do myčky.
Na první pohled to vypadá jako další virální nesmysl ze sociálních sítí. Jenže tento trik zaujal nejen miliony lidí na TikToku, ale i odborníky na úklid a domácí spotřebiče.
Obyčejný alobal může vrátit příborům lesk
Postup je směšně jednoduchý. Stačí zmačkat kus alobalu do koule velikosti golfového míčku a vložit ji do košíku na příbory. Poté spustíte běžný mycí program.
Mnoho lidí tvrdí, že po skončení cyklu jsou příbory viditelně lesklejší a vypadají téměř jako nové. Tento efekt zaznamenali i někteří testeři domácích triků, kteří porovnávali příbory před a po mytí.
Není to magie. Může za to chemie
Za celým trikem nestojí žádné kouzlo. Odborníci vysvětlují, že mezi horkou vodou, mycím prostředkem a hliníkem může docházet k chemické reakci, která pomáhá odstraňovat oxidaci a zašlý povrch některých kovových příborů. Podobný princip se dlouhodobě používá při čištění stříbra pomocí alobalu a jedlé sody.
Právě proto se tento trik nejčastěji doporučuje pro příbory, které ztratily lesk nebo působí zašle.
Má to ale jeden háček
Ne všichni odborníci jsou nadšení. Někteří upozorňují, že virální videa často slibují větší efekt, než jakého lze skutečně dosáhnout.
Podle specialistů na domácí spotřebiče není myčka navržena k odstraňování oxidace a dlouhodobé používání alobalu může v některých případech zvyšovat riziko zanášení filtrů drobnými částicemi hliníku. Jiní odborníci naopak uvádějí, že občasné použití dobře zmačkané koule nepředstavuje významné riziko.
Kdy může trik fungovat nejlépe
Největší efekt bývá pozorován u starších příborů se stopami oxidace nebo zašlým povrchem. Na běžné nerezové příbory, které jsou v dobrém stavu, může být rozdíl minimální.
Pokud se rozhodnete trik vyzkoušet, odborníci doporučují umístit alobal přímo mezi příbory do košíku a nepoužívat několik velkých koulí najednou.
Někdy jsou ty nejpodivnější triky opravdu funkční
Je to jeden z těch nápadů, kterým by většina lidí bez důkazu nevěřila. Koule z alobalu v myčce zní spíš jako vtip než seriózní rada. Přesto existují reálná vysvětlení, proč může v některých případech pomoci vrátit příborům lesk.
A právě proto se z něj stal jeden z nejdiskutovanějších domácích triků posledních let.