Vypadá jako z drahé parfumerie, stojí ale jako jedno kafe. Action láká na ideální dárek, za který se nebudete stydět
21. 7. 2026 – 8:07 | Magazín | BS
Blíží se narozeniny, svátek, nebo jdete jen na návštěvu a sluší se přinést "něco malého". Výběr dárku ale dokáže potrápit, zvlášť když rodinný rozpočet zrovna praská ve švech. Oblíbený diskont má v novém letáku rychlé a dostupné řešení.
Mezi regály s úklidovými prostředky a sladkostmi se skrývá produkt, který na první pohled vypadá, že do diskontu vůbec nepatří. Jde o dárkovou sadu kosmetiky Garden Bouquet. Designéři obalu si totiž dali velmi záležet. Box s průhledným okénkem zdobí elegantní květinové motivy a celé balení na první dobrou evokuje mnohem dražší, prémiové značky péče o tělo.
Luxusní dojem bez balicího papíru
Hlavním tahákem tohoto produktu je pochopitelně jeho cena. Produkt je v novém letáku Actionu prodáván za akční cenu: Velmi dostupných 99 korun.
Za tyto drobné získáte kompletní sadu obsahující sprchový gel, tělové mléko, tělový sprej a sprchovou houbu – vše sjednocené do jedné příjemné květinové vůně.
Obrovským plusem je samotný formát. Sada je navržena tak, že funguje jako okamžitý dárek. Nemusíte na poslední chvíli shánět balicí papír, bojovat s lepicí páskou ani vázat zmačkané mašle. Prostě krabičku vezmete z regálu a můžete rovnou vyrazit gratulovat. Za pár korun tak uděláte obrovskou parádu.
Jeden háček
Samozřejmě je ale nutné se podívat se i na odvrácenou stranu extrémně nízké ceny. Zázraky se nedějí a u kosmetiky za pár korun nesmíte očekávat uvnitř lahviček žádné drahé esenciální oleje ani vzácné přírodní extrakty.
Levná tělová kosmetika sází především na běžné mycí tenzidy (sulfáty) a následně dodání umělé vůně. A právě směs levných vonných složek a konzervantů patří mezi časté spouštěče kontaktních alergií.
Pokud tedy víte, že obdarovaná žena trpí na ekzémy, má velmi citlivou pokožku, nebo si potrpí výhradně na šetrnou biokosmetiku, tento dárek raději ještě zvažte. Nikdo netvrdí, že by automaticky mohl vzniknout problém, ale přeci jen bývá lepší neriskovat.
Záchrana pro české svátky
Proč má ale podobný produkt u nás takový potenciál? My Češi jsme totiž naprostí světoví rekordmani ve slavení svátků. Zatímco v zahraničí se většinou slaví jen narozeniny, v našich kalendářích je prakticky každý den v roce důvodem k drobné oslavě.
A právě pro tyto každodenní společenské události je sada ideální. Když má kolegyně v kanceláři nebo sousedka svátek, nechcete jí dávat jen obligátní a trochu nudnou bonboniéru, ale zároveň, ruku na srdce, za ni nechcete utratit tisíce.
V tu chvíli přichází na scénu tento velkoryse vypadající balíček, který vám umožní dodržet naši hluboko zakořeněnou tradici "přinést alespoň něco malého" a vykouzlit úsměv na tváři, aniž byste museli sahat hluboko do úspor.