Vypadá jako výtvor AI, ale stojí doopravdy. Most s obřími rukama mate miliony lidí
16. 4. 2026 – 19:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled to působí jako iluze. Dvě obří ruce vyrůstající z mlhy a držící zlatý most vypadají spíš jako obrázek vytvořený umělou inteligencí než reálné místo. Přesto tento most skutečně existuje – a lidé kvůli němu cestují přes půl světa.
Zlatý most se nachází v horském areálu Ba Na Hills nedaleko města Da Nang. Otevřen byl v roce 2018 a okamžitě se stal virálním hitem. Fotografie mostu zaplavily sociální sítě a mnozí lidé si mysleli, že jde o digitální manipulaci.
Most měří zhruba 150 metrů a je určený pouze pro pěší. Autorem návrhu je architekt Vu Viet Anh, který chtěl vytvořit stavbu, jež nebude jen funkční, ale i emocionálně silná.
Ruce, které mají hlubší význam
Na první pohled vypadají jako kamenné pozůstatky dávné civilizace. Ve skutečnosti jde o moderní konstrukci z oceli a skleněného vlákna, upravenou tak, aby působila starobyle.
Ruce ale nejsou jen efektní kulisa. Symbolizují vyšší sílu, která drží a chrání cestu člověka. Most tak nepůsobí jen jako vyhlídka, ale jako přechod mezi dvěma světy – mezi zemí a nebem, realitou a představou.
Právě tenhle pocit dělá z místa něco víc než jen turistickou atrakci.
Proč si lidé myslí, že to není reálné
Golden Bridge mate smysly hned několika způsoby:
- mlha a horská výška vytvářejí iluzi „plovoucího“ mostu
- obří ruce narušují běžné vnímání měřítka
- kontrast mezi jemným mostem a masivní konstrukcí působí nereálně
V době, kdy je internet plný AI obrázků, se hranice mezi realitou a fikcí stírá. Tohle místo ji ale posouvá ještě dál.
Most, který vyjadřuje víc než jen architekturu
Zlatý most je symbolem:
- změny a nové cesty
- ochrany a bezpečí
- propojení člověka s přírodou
Možná i proto na něj lidé reagují silněji než na běžné turistické atrakce. Nejde jen o to, jak vypadá, ale jaký pocit vyvolává.
Skutečnost, která překonává digitální svět
Zlatý most ve Vietnamu ukazuje, že realita dokáže být stejně fascinující jako virtuální svět. A někdy ho dokonce překoná.
Stačí jeden pohled a pochopíte, proč lidé váhají, jestli je vůbec skutečný