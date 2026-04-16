16. 4. 2026 – 19:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Vypadá jako výtvor AI, ale stojí doopravdy. Most s obřími rukama mate miliony lidí
Na první pohled to působí jako iluze. Dvě obří ruce vyrůstající z mlhy a držící zlatý most vypadají spíš jako obrázek vytvořený umělou inteligencí než reálné místo. Přesto tento most skutečně existuje – a lidé kvůli němu cestují přes půl světa.

Zlatý most se nachází v horském areálu Ba Na Hills nedaleko města Da Nang. Otevřen byl v roce 2018 a okamžitě se stal virálním hitem. Fotografie mostu zaplavily sociální sítě a mnozí lidé si mysleli, že jde o digitální manipulaci.

Most měří zhruba 150 metrů a je určený pouze pro pěší. Autorem návrhu je architekt Vu Viet Anh, který chtěl vytvořit stavbu, jež nebude jen funkční, ale i emocionálně silná.

Ruce, které mají hlubší význam

Na první pohled vypadají jako kamenné pozůstatky dávné civilizace. Ve skutečnosti jde o moderní konstrukci z oceli a skleněného vlákna, upravenou tak, aby působila starobyle.

Ruce ale nejsou jen efektní kulisa. Symbolizují vyšší sílu, která drží a chrání cestu člověka. Most tak nepůsobí jen jako vyhlídka, ale jako přechod mezi dvěma světy – mezi zemí a nebem, realitou a představou.

Právě tenhle pocit dělá z místa něco víc než jen turistickou atrakci.

Proč si lidé myslí, že to není reálné

Golden Bridge mate smysly hned několika způsoby:

  • obří ruce narušují běžné vnímání měřítka
  • kontrast mezi jemným mostem a masivní konstrukcí působí nereálně

V době, kdy je internet plný AI obrázků, se hranice mezi realitou a fikcí stírá. Tohle místo ji ale posouvá ještě dál.

Most, který vyjadřuje víc než jen architekturu

Zlatý most je symbolem:

  • změny a nové cesty
  • ochrany a bezpečí
  • propojení člověka s přírodou

Možná i proto na něj lidé reagují silněji než na běžné turistické atrakce. Nejde jen o to, jak vypadá, ale jaký pocit vyvolává.

Skutečnost, která překonává digitální svět

Zlatý most ve Vietnamu ukazuje, že realita dokáže být stejně fascinující jako virtuální svět. A někdy ho dokonce překoná.

Stačí jeden pohled a pochopíte, proč lidé váhají, jestli je vůbec skutečný

Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

