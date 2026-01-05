Vyměnil manželku za mladší model? Ženatý Prachař už prý s milenkou stihl zásadní krok
5. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oficiální vyjádření sice zatím chybí, zdroje ale tvrdí, že slavný herec se rozhodně nemíní nechat zdržovat.
Zda se chystá stejné drama, jako když se známý herec David Prachař před pětadvaceti lety rozváděl s herečkou Danou Batulkovou, zatím není jisté.
Před lety ji totiž podváděl se svou současnou manželkou, Lindou Rybovou. Následoval třaskavý rozchod a Dana potupu vůbec nenesla lehce: Prý došlo i k fyzické konfrontaci, když Rybové, kterou dobře znala, uštědřila dokonce facku.
Nyní to ale vypadá, že i téhle lásce možná odzvonilo: Herce vyfotili ruku v ruce s o víc než třicet let mladší hereckou kolegyní Sarah Haváčovou. A podle všeho působili velmi nenuceně, jako by se nejednalo o nic zvláštního. Zkrátka dělali dojem, že k sobě patří.
Magazín Super navíc přinesl informace, že se dost možná nemusí jednat o žádný momentální úlet, ale regulérní vztah, který už by klidně mohl nějakou dobu trvat. Jiskra mohla přeskočit při zkoušení nové hry Dědictví v Divadle Verze, na které oba spolupracují, ale ve hře je i možnost, že známost začala ještě dříve.
Prachař už prý navíc stihl provést docela zásadní krok a poznal se s rodinou Sarah. A to dokonce hned na Silvestra: „David Prachař byl 31. 12. ve Sloupě v Moravském krasu na obědě i s maminkou Sarah, ona zde bydlí,“ píše Super s odvoláním na zdroj.
Nikdo z potenciálního milostného trojúhelníků zatím na přímé dotazy nereagoval.