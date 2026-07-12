Vylévat vodu z brambor jen tak do dřezu je velká chyba. Připravujete se o skvělé využití na zahradě
12. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jiří Rilke
Pokud máte ve zvyku jako první věc, když se uvaří brambory, vylít vodu, raději zpozorněte: Zbytečně se tím totiž zbavujete bezplatného a velmi účinného pomocníka.
Boj s plevelem, který prorůstá spárami v zámkové dlažbě, je nekonečný příběh. Klečet na kolenou s nožíkem nikoho nebaví a kupovat drahou a toxickou chemii se spoustě lidí oprávněně nechce. Řešení přitom možná právě teď vyléváte do dřezu po nedělním obědě.
Obyčejná voda, ve které jste právě dovařili brambory, je totiž překvapivě účinným, stoprocentně ekologickým a velmi agresivním herbicidem. Funguje na principu brutálního tepelného a chemického šoku.
Jak upozorňují zahrádkářské tipy magazínu Homes & Gardens, klíčem k úspěchu je kombinace tří faktorů:
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Extrémní teplo: Vroucí voda rostlinu doslova uvaří a nenávratně poškodí její buněčnou strukturu až ke kořenům.
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Škrob: Voda z brambor je plná uvolněného škrobu. Ten na listech plevele vytvoří povlak, který ucpe póry rostliny, zabrání jí dýchat a dorazí to, co nezvládlo teplo.
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Sůl: Pokud brambory solíte (což dělá většina z nás), sůl působí jako další desikant (vysušovač), který plevel spálí.
Stačí tedy slít vroucí vodu z hrnce přímo na nechtěné pampelišky a mech ve spárách dlažby. Výsledek uvidíte už do druhého dne – plevel zhnědne a uschne.
Jednoduché jak facka a věřte tomu, smrtonosně účinné.
Ale pozor
Tato metoda má ale jedno zásadní úskalí: Vroucí bramborová voda nerozlišuje mezi karafiátem a svlačcem. Zabije jakýkoliv rostlinný život, se kterým přijde do styku.
Nikdy, absolutně nikdy ji proto nevylévejte do záhonků s květinami nebo na udržovaný trávník, jinak si vyrobíte ošklivé vypálené díry.
Největší paseku by ale mohla způsobit zmiňovaná sůl: V posolené půdě neroste nic klidně dlouhé roky. Slanou vodu z brambor lijte výhradně na zpevněné plochy – dlažbu, chodníky, štěrk, spáry mezi obrubníky. Nikdy ne na trávník, do záhonu nebo ke kořenům keřů a stromů, a to ani „jen kousek vedle".
V České republice průměrně zkonzumujeme kolem 65 kilogramů brambor na osobu ročně. Vaříme je jako přílohu k řízkům, děláme z nich kaše i saláty. Vodu z nich tak produkujeme v domácnostech téměř obden.
Místo abychom ji bez užitku vypouštěli do kanalizace a na zahradě pak stříkali předražený Roundup, můžeme zabít dvě mouchy jednou ranou a ušetřit nemalé peníze. Jen je potřeba ji neužívat bez rozvahy.