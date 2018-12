Vyláme si nová partaj zuby už na svém vzniku?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Strana, kterou plánuje založit producent Jan Štern, pokračuje ve sběru podpisů potřebných pro svou registraci. Současně představila Manifest za moderní Česko. Co o vznikající partaji, která České republice slibuje prosperitu, zatím víme? A máme ji brát vůbec vážně?

Vznikající politická strana iČesko televizního producenta a dramaturga Jana Šterna minulý týden představila svůj Manifest za moderní Česko. Původně se měla jmenovat Nové Česko, ale ještě než vznikla, svůj název změnila. Na původních webových stránkách se to vysvětluje takto: "Vážení návštěvníci, rozhodli jsme se změnit název hnutí na 'iČesko', protože přesněji vyjadřuje náš cíl zásadně zmodernizovat naši zemi, a také proto, že už tu existuje nadace Nové Česko, která v některých ohledech usiluje o podobné věci jako my."

Takové záležitosti se stávají a nejsou ničím fatálním. Sice nevypadá dobře, když strana takhle záhy mění svůj zamýšlený název, pokud však takové lapsy spadají do raných počátků uskupení, rychle se na ně zapomene a rozjezd strany neohrozí. Ovšem nesmí se na ně nabalit další chyby a selhání. O to větší práci a úsilí by pak představitelé strany museli vyvinout, aby nepovedený začátek napravili.

Svůj plánovaný vznik iČesko (v té době ještě Nové Česko) oznámilo už ve druhé polovině srpna. Už tehdy její zakladatelé sbírali tisícovku podpisů nutných pro registraci strany na ministerstvu vnitra. Chtěli ji zaregistrovat do měsíce. Na facebookové stránce iČeska se následně 18. listopadu psalo o tom, že podpisy budou dosbírávat ještě v prosinci. Realita je ale taková, že tři měsíce po představení strany na tiskové konferenci 27. listopadu hovořili o tom, že sběr podpisů je v polovině.

Patálie s názvem a protahování sběru podpisů může patřit mezi běžné porodní bolesti, s nimiž se potýká každý nový projekt. Čím více jsou však na očích, tím více si jimi vznikající partaj škodí. Jako matláctví tak působí to, že samo iČesko na své potíže se sbíráním podpisů upozorňuje tím, že svolalo tiskovou konferenci k Manifestu za moderní Česko. Nejprve by měli splnit, co slíbili, a co nejdříve stranu založit, a pak teprve pořádat podobné tiskové konference.

A pokud se dostali do situace, kdy nejsou schopni bez podobných akcí spojených s určitou mediální pozorností podpisy sehnat, svědčí to jen o tom, že to celé vzali za špatný konec a své chyby dále prohlubují a vrší na ně další a další. Přitom vzhledem k tomu, jakým způsobem se samo iČesko prezentuje a jakou stranou chce být, je velmi citlivé, aby vše fungovalo jako hodinky a nezavánělo diletantismem a amatérismem.

Kompetentnější než všichni před nimi

Jan Štern a spol. ve svém Manifestu za moderní Česko tvrdí, že jsme zaostalou zemí. Naše zaostalost podle nich není jen technologická, ale zastaralý a neefektivní je údajně v mnoha ohledech i náš společenský a státní systém. V manifestu se odvolávají na agenturu Bloomberg a žebříček států na základě inovativnosti jejich ekonomiky, který agentura sestavila. Česká republika je podle něj na 28. místě.

ČTĚTE TAKÉ Sliby nové partaje: Budeme se mít jako Němci

Podle zakladatelů iČeska na tom do značné míry nesou vinu dosavadní politické reprezentace, kterým chyběla vůle i kompetence k "formulování a prosazování moderní vize pro naši zemi". Asi tím chtějí říct, že sami tuhle vůli a kompetenci mají. Že tomu tak skutečně je, musí teprve dokázat. Zatím není úplně jasné, proč by měli být kompetentnější než všichni ti, kteří v české politice působili před nimi. A i s tou vůlí je to trochu složitější.

V první řadě ji musí mít dost velkou na to, aby novou stranu vůbec založili. Následně musí prokázat, že mají dostatek vůle na to, aby se dostali do Poslanecké sněmovny. Vůle prosazovat moderní vizi pro naši zemi je hezká věc, bohužel je k ničemu bez vůle získat pozici, z níž tuhle vizi mohu realizovat.

Jediné, čeho se dnes ohledně iČeska můžeme chytit, jsou řešení, která Štern a ostatní nabízejí. K tomu, abychom se stali "vyspělou zemí a bezpečným domovem hrdých lidí" a vydali se cestou k "modernímu Česku", musíme podle nich udělat zejména pět věcí.

Proč právě oni?

Patří sem vznik dlouhodobé strategie hospodářského a technického rozvoje a zavedení systému státních pobídek na technický rozvoj firem, zejména na výzkum a vývoj, podstatné zvýšení platů učitelů a zvýšení jejich počtu a reforma způsobu vzdělávání a zavedení systému sociálních pobídek pro lidi s podprůměrnými příjmy, čímž se má odstranit nejkřiklavější nerovnost a podpořit sociální koheze společnosti.

Dalším bodem je pak transformace úřadů práce v efektivní organizace schopné maximální rychlostí vracet nezaměstnané do pracovního procesu a současně věnovat maximální péči lidem, kteří se ocitnou v tísni. A v neposlední řadě iČesko zdůrazňuje reformu dotačního systému v zemědělství tak, aby podporoval schopnost krajiny udržovat vodu a bránil erozi zemědělské půdy.

Potíž popsané vize spočívá v tom, že důležitější než její samotný obsah i dílčí kroky, které vedou k jejímu naplnění, je jednak věrohodný příběh, který ji obklopuje a s jehož pomocí nová strana osloví voliče. Bez něho pro ni Štern a spol. voličskou podporu nikdy nezískají. Proč by občané měli volit právě je? Čím je přesvědčí samotná osoba a životní příběh Jana Šterna, případně ostatních zakladatelů strany? Mluvit o prosperitě a dohnání Německa a Rakouska, jak to dělá Štern, nestačí.

Druhá věc, která s tím souvisí, je dokázat voličům, že dotyčný zvládne svoji vizi uskutečnit tak, aby opravdu fungovala a vedla k předpokládaným efektům. Pokud má někdo problémy hned při zakládání strany, proč by měl být úspěšnější při mnohem obtížnějším úkolu, kterým je přivést Česko k prosperitě?

První výzva pro iČesko

Není vidět už jen na neschopnosti sebrat tisícovku podpisů a vybrat si název, který by ještě nebyl zabraný, že zakladatelé nové strany mají možná hezké představy a myslí to dobře, ale s jejich realizací to bude mnohem horší? To je nenapadlo dát si Nové Česko do Googlu? Možná ani název iČesko není dobře zvolený.

Pokud chtějí, aby jim voliči dali šanci, musí do budoucna předvést úplně jiný výkon než doposud. Nyní deklarují, že 8. ledna představí své kandidáty do evropských voleb, ve kterých se chtějí rovněž ucházet o hlasy občanů. První výzvou pro iČesko tak je, aby do nich nejen nastoupili, ale aby také dodrželi uvedený termín představení svých kandidátů a hlavně aby do té doby přípravný výbor byl schopný novou stranu opravdu založit.

V opačném případě jim zbývá ještě jedna možnost. Marketingový expert Martin Jaroš, který stejně jako Štern hodlá zakládat politickou stranu, na svém facebookovém profilu v souvislosti s iČeskem napsal: "Vím o nich, je to dobrá iniciativa, předpokládám, že to časem splyne." To by pro ně bylo možná nejlepší: dát se s Jarošem dohromady a vytvořit jednu partaj.

Tisíc podpisů se na první pohled nezdá být mnoho. I tak to ale stačí k ověření toho, zda je kolem vznikající strany dostatečné podhoubí podporovatelů a příznivců. Pokud by se kvůli podpisům mělo založení strany dále odkládat, není nic snazšího než spojit své síly a sympatizanty s někým dalším.