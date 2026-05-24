Výhra Norů nad Švédy 3:2 dala na MS českým hokejistům postupovou jistotu
24. 5. 2026 – 0:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále.
Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3:2. Tým kouče Radima Rulíka má po pěti odehraných zápasech 13 bodů, pátí Švédové jich dosud získali devět, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
Velkým krokem k jistotě byla pro Čechy odpolední výhra nad Slováky 3:2. V tabulce jsou druzí bod za vedoucí Kanadou. Slováci jsou o další dva body zpět třetí, čtvrté je s deseti body Norsko, které bude v pondělí příštím soupeřem Rulíkova výběru. Obhájci bronzu Švédové, kteří patřili před turnajem k favoritům, se na závěr skupinové fáze utkají se Slováky. Aktuálně nemají situaci ve svých rukách a potřebují pomoc ostatních týmů.
Norové dali dva góly v oslabení. Dvě trefy zaznamenal Noah Steen a s pěti góly se dotáhl na nejlepšího střelce šampionátu Lotyše Rudolfse Balcerse, na stejnou metu dosáhl dnes i Švéd Lucas Raymond.
"Ty góly v oslabení byly dnes opravdu moc důležité. Dostali jsme se jim pod kůži a hlavně jsme hráli jako tým," řekl webu Mezinárodní hokejové federace norský obránce Max Krogdahl.
Při vyloučení Asplunda udělali Norové v 9. minutě chybu na modré, při brejku faulovali De la Roseho, jenže samostatný nájezd Raymond neproměnil. Naopak ještě v téže početní výhodě se zblízka prosadil Steen a poslal Nory do vedení.
Švédové marně hledali cestu do dobře organizované a kompaktní obrany severského rivala, který navíc rychle a efektivně přecházel do ofenzivy a byl i nebezpečnější.
Do té doby nevýrazný tým Švédů postavila na nohy první přesilovka, kterou využil Stenberg. Hra získala větší spád, ofenzivní akce se střídaly na obou stranách, ale gól padl do švédské branky. V oslabení ujel Steen a přes nedůraznou obranu soupeře prostřelil Söderbloma.
Ve třetí třetině zvýšili Švédové ofenzivní úsilí, po dvou nastřelených tyčích se prosadil Raymond a střelou pod horní tyčku vyrovnal. Jenže se opakovala situace z druhé třetiny, Švédové při přesilovce laxně ztratili puk a Eirik Salsten opět v oslabení skóroval. "Naším problémem bylo, že jsme nenašli způsob, jak se prosadit a vstřelit více gólů, i když jsme hru kontrolovali," uvedl švédský útočník Emil Heineman.
Norové pak úpornou obranou výhru udrželi a porazili Švédy na světovém šampionátu po 12 letech.