Vyhazov z Ulice po 20 letech? Všechno je jinak, TV Nova konečně promluvila
13. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | BS
Realita je podle televize poněkud jiná, než se snaží prezentovat ukřivděná herečka.
Jaroslava Obermaierová, která v seriálu Ulice hraje postavu báby Nyklové, si v poslední době opakovaně veřejně stěžuje, že už měsíce nenatáčela. Myslí si, že nejspíš dostala vyhazov, o kterém jí ale nikdo neřekl.
Dá se samozřejmě pochopit, že je člověk z něčeho podobného poněkud nervózní. Jenže Obermaierová svá prohlášení neustále vyostřovala a zda si neustávajícím nářkem, obviňováním vedení a stavěním seriálu do negativního světla úplně pomůže, je opravdu ve hvězdách.
Tak či tak, Obermaierová se nedávno nechala slyšet, že absence v seriálu je dozajista trest za její politické názory, konkrétně za podporu komunistů.
„Na Nově se změnilo hodně lidí ve vedení. Třeba mě prostě ti noví tak neznají, nebo mají pokyny. Kdo ví. Ale upřímně jsem s tím mohla počítat, protože se vůbec netajím svými názory. Já si myslím, že tady je strašně moc nespravedlností,“ hartusila herečka pro magazín eXtra.
Reakce televize dorazila vzápětí a PR manažerka seriálu očividně není úplně nadšená z toho, co Obermaierová vypouští do světa: „S paní Jaroslavou jsme před pár týdny uzavřeli hereckou smlouvu na další rok. Proto nás trochu překvapilo její aktuální vyjádření,“ uvedla Lucie Urbánková z TV Nova.
Smlouvu zmiňovala i Obermaierová, jenže podle ní samotná smlouva prý nic nezaručuje, protože v ní není uvedeno, kolik toho herec natočí. A zaplaceno dostává jen za odvedenou práci, tedy nikoliv paušálně.
O více volna si ale Obermaierová podle TV Nova řekla sama: „Postava Vilmy Nyklové je momentálně dějově upozaděna, o což produkci před časem sama paní Obermaierová požádala a bylo to součástí společné diskuze,“ prohlásila PR manažerka Ulice.
Trest za politické smýšlení je prý naprostý nesmysl: „Ulice je velmi složitý autorský projekt a není namístě chápat podobné změny jako něco osobního nebo souvisejícího s politickými názory. Paní Obermaierová je nedílnou součástí Ulice a její smlouva jí nijak nebrání ani v angažmá v jiných projektech,“ dodala.
Úplně stejné vyjádření pak zaslal kreativní producent Ulice Mario Kubaš Novinkám.
S oním příkořím a ostudným zacházením to tedy nakonec možná nebude až tak horké.