Vyhazov pro krásnou moderátorku! Vycházející hvězda přišla o skvěle rozjetou kariéru

12. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Televizní kariéra musela náhle skončit. A mohla za to známost, která se nenosí.

Sympatická a půvabná moderátorka Sabina Dračková měla v televizi CNN Prima News nakročeno k zářné budoucnosti: Už od začátku loňského roku spolumoderovala prestižní ranní relaci a televize ji vysílala i přímo na místa událostí třeba do Spojených států. Předpovídalo se, že se dříve nebo později stane Sabina tváří celé stanice – zhruba tak, jak se to povedlo Borhyové na Nově.

Jenže k tomu nakonec nedojde, protože místo hvězdné kariéry se moderátorka ocitla na metaforické dlažbě. Důvodem byla známost: Sabina je totiž dobrá kamarádka s odsouzeným násilníkem a bývalým politikem Dominikem Ferim.

Jejich osud je vlastně celkem poeticky podobný – oba měli před sebou vrchol ve svém oboru, oba byli draví a oběma lidé předpovídali velké věci. Paralela pak naštěstí pro Sabinu končí, protože přišla jen o práci a nemusela za katr.

Vyhazov z televize následoval v reakci na situaci, kdy se Feri ve vězení zranil o injekční stříkačku a Sabina se mu snažila zařídit transport do nemocnice, kvůli čemuž zburcovala ministra zdravotnictví Vlastimila Válka i tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

„Dominik byl a je můj kamarád. Před lety nás seznámil můj partner. Naše přátelství nemělo nikdy vliv na mou práci, kromě jednoho okamžiku, kdy jsem o něj měla strach, kdy bylo ohroženo jeho zdraví a život, proto jsem mu pomohla. Takhle jsem prostě vychovaná. Taková jsem. Na kamaráda bych se prostě nikdy nevykašlala,“ popsala situaci pro eXtra.cz.

„Ano, přišla jsem o kariéru, kterou jsem si vysnila, kterou jsem milovala, bylo to těžké. Nicméně to je život a ten musí jít dál. Primě jsem vděčná za mnohé. Je to skvělá televize a úžasný brand, s bývalými kolegy jsme pořád v kontaktu, ale teď je to celé už za mnou,“ prohlásila.

Sabina se nicméně nehodlá schoulit do klubíčka a čekat na nevyhnutelný konec. Vyhazov zamrzel, ale zase otevřel dveře k vlastním projektům a moderátorka už připravuje politický podcast: „Všechno zlé je k něčemu dobré. Politika a možnost se ptát na aktuální dění, dávat věci do souvislostí, to mi tak moc chybělo, že jsem se rozhodla využít jedné z nabídek a na obraz se vrátit formou svého vlastního pořadu. Je to podcast Na dračku, který kombinuje infotainment a politické rozhovory,“ popisuje.

„Chci, aby se diváci mohli u politiky bavit. Mě politika baví už roky a vím, že se dá politiky ukazovat v obyčejném, zábavném a lidském rozhovoru, i když se v duelu hádají, smějí a rozčilují. Zajímá mě, kdo umí uznat chybu, kdo z našich představitelů si ze sebe umí udělat legraci,“ dodává. V podcastu už si s ní byl popovídat exministr Karel Havlíček a ministr dopravy Martin Kupka.