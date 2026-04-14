Vydělávala půl milionu měsíčně, za práci s Agátou to ani tak nestálo. Ornella: "Je až hrůzostrašné, jak moc se mi ulevilo"
14. 4. 2026 – 11:30 | Magazín | Jana Strážníková
Ornella se pustila do vyprávění o soužití s nyní již bývalou partnerkou Agátou Hanychovou. A moc slov chvály nenašla.
Kdo by snad čekal, že už vášně trochu opadly a několik týdnů po dramatickém ukončení velmi výnosné spolupráce už zazní od Ornelly Koktové či Agáty Hanychové spíše smírnější rétorika, krutě by se spletl.
První jmenovaná si totiž popovídala s Bleskem a při vyprávění o tom, jaké bylo soužití a spolupráce s Agátou, si moc servítek nebrala.
Průběh rozkolu vidí jasně: „Krizi mezi námi jsem pociťovala už několik měsíců, ale neutnula jsem to hned. Náš vztah s Agátou bych přirovnala k partnerskému vztahu. Když jsou nějaké rozkoly nebo problémy, většina lidí se taky nerozejde hned, ale hledá pro situaci řešení. Ale když s vámi ten druhý nespolupracuje, a ani sám nechce, tak to nejde,“ uvedla pro zmiňovaný magazín.
Problémy se prý snažila komunikovat a řešit, ale nikam to nevedlo. V cestě prý stál Agátin charakter jako takový: „Ta její povaha. Od začátku jsem ji vnímala jako rebelku a složitou osobnost, a protože jsem to nejdřív měla hozené na kamarádské bázi, byla jsem vůči ní vstřícná, ale postupem času mě víc a víc zklamávala,“ vyprávěla Ornella.
„Vyloženě vyhledávala konflikty a napjaté situace, což odmala nemám ráda,“ pokračovala s poněkud divokým prohlášením.
Uměle vyvolané konflikty ale z Ornelly dle jejích slov vysávaly energii tak moc, že už prostě musela odejít. Její partnerka se přitom prý uměla rozčilovat kvůli úplným prkotinám: „V podstatě kvůli tomu, že třeba blbě svítilo sluníčko. Nebo jsem se viděla s jinou kamarádkou a ona v tom hned viděla něco nekalého. Bylo to prostě absurdní, často to bylo postavené na nějakém poměřování.“
Ono poměřování pak ještě upřesnila: „Ano, poměřování se ve společnosti. Kdo je hezčí, bohatší, komu se víc daří. To jsem z jiných přátelství neznala, bylo mi to odporné. Čím dál častěji jsem si pokládala otázku, proč se to děje opakovaně, a čím dál víc mi to ubližovalo. Psychicky, ale i fyzicky, srdce se mi rozbušilo i v klidu u stolu,“ svěřila se.
Návrat Ornella neplánuje a nechce. S Agátou už ani není v kontaktu: „Překročila všechny možné hranice. Nejhorší bylo, když začala útočit na celou moji rodinu, opravdu mě lidsky zklamala. Pro mě je rodina svatá a tohle se fakt nedělá,“ opřela se do někdejší partnerky.
Influencerka nijak nezastírá, že odchodem z podcastu Agáta a Ornella také přišla o velmi významný příjem, za spolupráci s Hanychovou ale prý nestály všechny peníze světa.
„Částka, kterou jsme každý měsíc vydělaly, nebyla pevná, pohybovala se podle přicházejících a odcházejících sledujících od půl milionu do milionu korun měsíčně a dělily jsme se napůl. Ale ona už potom ty hranice překročila natolik, že mi to nestálo ani za tyhle peníze,“ popisuje.
Odchod vzdor finančním trampotám podpořil i (ne)manžel Josef Kokta: „Mně už bylo v poslední fázi fyzicky úplně špatně a on mi říkal: 'Hele, víš, že i ve třiatřiceti můžeš dostat infarkt, když se tady takhle nervuješ?' Bylo třeba to utnout, i když to finančně zabolelo,“ řekla Ornella.
Rozhodnutí navíc vůbec nelituje: „Je až hrůzostrašné, jak moc se mi ulevilo. Jako kdyby se mi odlehčilo na plicích, líp se mi dýchá, mám klid v duši. Překvapilo mě i to, že vůbec nemám potřebu se dívat, jak žije. Přijde mi to až nenormální, protože ženská zvědavost je jednou z nejsilnějších sil,“ smála se.