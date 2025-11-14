Vybrala si podvodníka! Kruté probuzení pro zrzku Terezu z nahé seznamky
14. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Dvakrát se svlékala v televizi a dvakrát z toho nic nebylo.
Tereza Osladilová, která se v docela chytré vzájemně prospěšné spolupráci stala prakticky reklamní tváří nahé seznamky Naked Attraction, se svlékáním samozřejmě nemá sebemenší problém.
Kdo nevěří, může zamířit na její profil na neslušné platformě a vyzkoušet úroveň její sebeúcty s peněženkou v ruce.
Po svlékání v televizi je však Tereza stále sama: Když v seznamce účinkovala poprvé, protagonista si ji nevybral. A když si pak vybírala ona sama, moc šťastnou ruku neměla.
Finálový výběr probíhal mezi 41letým Oldřichem a 31letým Dominikem. Na rande nakonec vyrazila s mladším borcem.
„Oldřich byl policajt, nejsem úplně na tyhle typy chlapů. Mám s tím špatnou zkušenost a Dominik se mi fakt líbil. Byl to můj typ, sportovec, tmavší vlasy, tmavý oči, fakt jako vizáží hrozně hezký kluk. A prostě mě zaujal, takže vyhrál na plný čáře,“ popsala Tereza pro eXtra.cz.
Posezení s kamerami nejdřív nebyla žádná velká výhra: „Bylo to jako hezké a příjemné. On byl strašně nervózní, bylo vidět, že jak nevystupuje asi nikde na sociálních sítích a je takový jako schovaný, tak to pro něj bylo strašně těžké. Ono tam fakt jako sedět na tom rande, když tam máš režiséra a kameramana, je strašně divný.“
„Já jsem se snažila celou dobu komunikovat, abych ho trošku rozproudila. Pak jsme našli nějaké jako společné téma, tak to jako sedlo a začal se jako víc bavit,“ pokračovala.
Tématem byl nepříliš překvapivě sex. Protože co taky jiného.
„Já si myslím, že jediné, co podle mě chtěl jít hledat do té soutěže, je právě ten sex. To je můj názor, že hledal někoho, s kým si třeba bude rozumět v posteli. A podle mě jsem tam byla pro něj jackpot, protože mě znal ze sítí, věděl, co dělám. Takže jsem si řekla, tak ten je úplně nadšený, a v tu chvíli jsem věděla, že jsem na té struně, co on potřebuje,“ vyprávěla Tereza.
Jenže pak přišlo kruté probuzení: „Má nevyřešený vztah. A vlastně nevím, jak je možné, že si ten člověk myslí, že to ta partnerka třeba neuvidí. Řekl mi, že si to myslí, že se to nikdo nedozví. Přitom je to úplně všude. Píše se o tom všude. Nevím, co měl vlastně v plánu, třeba byli doma domluvení,“ zamyslela se zrzka.
Dominik se provařil obsahem na sociální síti: „Já jsem si ho pak našla na Instagramu. My jsme si předávali Instagram na konci rande a já jsem si projela profil a viděla jsem to. Neměl koule mi to říct. Asi úplně není spokojený v tom vztahu, a tak prostě šel zkusit reality show. Ale jestli byl jeho záměr, že se chtěl proslavit, nevěděl, co se sebou, jestli hledal někoho do trojky, netuším,“ přemýšlela slečna, která se živí prodejem vlastní nahoty, ale pletky se zadaným už jsou přes čáru.
I kdyby nicméně žádný vztah neměl, stejně by to nejspíš nikam nevedlo, uvádí Tereza.
„Tvrdil, že je jako podnikatel, ale byl tam problém i s firmou, nějaká insolvence, nebo něco takového. Já už mám zkušenosti s tím, že jsem poslední partnery třeba i pomohla živit, že jsem jim dávala peníze a já už prostě nechci. Chci se soustředit na sebe a mít vedle sebe rovnocenného parťáka, který bude ambiciózní,“ prohlásila na závěr.