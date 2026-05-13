Výbor doporučil schválit předrodičovskou 15.000 Kč a odložit digitalizaci dávek
13. 5. 2026 – 6:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat dva měsíce před porodem, by mohla činit 15.000 korun.
Digitalizované vyřizování této dávky, rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Porodné i pohřebné by se digitalizovat nemělo. Počítá s tím novela poslanců ANO o státní sociální podpoře, kterou doporučil Sněmovně schválit její sociální výbor jako garanční. Doplňující návrhy Pirátů na zvýšení rodičovské dnes nepodpořil. Bez stanoviska ponechal i návrh na snadnější vyřizování předrodičovské při pozdějším porodu.
Novelu předložil jako poslanec ministr práce Aleš Juchelka. Jakou spoluautorka se s k němu připojila místopředsedkyně výboru Jana Pastuchová a poslanec Igor Hendrych (všichni tři ANO). Pastuchová už dřív řekla, že cílem návrhu je oddálení digitalizačních změn. Uvedla, že změny aplikace JENDA by byly masivní, takže by se původní termín nedal stihnout.
Novela odsouvá digitalizaci dávek státní sociální podpory z letošního července na později. Předrodičovská by se měla zavést podle novely v digitalizované podobě od ledna. Od července příštího roku by se plně elektronizovala rodičovská a podpora studujícího rodiče a od září pak nově nový příspěvek na studium pro vysokoškoláky z chudších rodin. Porodné a pohřebné se podle novely digitalizovat už vůbec nebudou.
Předrodičovskou by si podle schváleného zákona žena mohla vybírat dva měsíce před očekávaným termínem porodu od příštího roku. Zvolit by si mohla částku až do 15.000 korun. Podle Juchelkovy novely má být příspěvek pevný, a to právě 15.000 korun měsíčně.
U nově zaváděné podpory studentů s malými dětmi novela stanovuje povinnost vrátit případný přeplatek, jako je tomu u rodičovské. Nové hlídačkovné, které by mělo odpovídat třetině minimální mzdy, budou moci studenti a studentky vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi dostávat od září.
Pirátka Olga Richterová navrhla do novely zvýšení rodičovské z 350.000 na 420.000 s valorizací. Jako druhý návrh měla stanovení rodičovského příspěvku na dvacetinásobku minimální mzdy. Výbor ani jeden ze záměrů Sněmovně nedoporučil schválit. Bez stanoviska pak ponechal návrh poslankyně TOP 09 Zdeňky Blišťanové ke zjednodušení vyřizování předrodičovské při porodu po termínu.